ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟
لداخ میں احتجاج اچانک پرتشدد ہو گیا۔ سونم وانگچک نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ یہاں جانیں اس کی وجوہات۔
Published : September 24, 2025 at 10:56 PM IST
نئی دہلی: لداخ میں مظاہرے اچانک پرتشدد ہو گئے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے بی جے پی کے مقامی دفتر کو آگ لگا دی۔ لیہہ میں تحریک کی قیادت لیہہ اپیکس باڈی (ایک آزاد تنظیم) کرتی ہے۔ وہ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے اور بھی کئی مطالبات ہیں۔ لیہہ لداخ کا دارالحکومت ہے، جو ایک مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے۔ اسے جموں و کشمیر کی تقسیم (2019) کے بعد یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا تھا۔
لیہہ اپیکس باڈی کے رہنما بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جب تک ان کے ریاستی مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ وہ 10 ستمبر سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ معروف سماجی کارکن سونم وانگچک بھی اسی تنظیم کے تحت بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اب جب کہ مظاہرین نے تشدد کا سہارا لیا ہے، وانگچک نے امن کی اپیل کی ہے۔ تشدد میں چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور پولیس کی کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وانگچک نے اپنی 15 روزہ بھوک ہڑتال ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔
لیہہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس گزشتہ چار سالوں سے مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ لیہہ اپیکس باڈی نے مرکزی حکومت سے بات چیت کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے مذاکرات کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ وزارت داخلہ کے ساتھ سابقہ میٹنگ مئی میں ہوئی تھی۔
لیہہ اپیکس باڈی کا مطالبہ ہے کہ جب بھی حکومت میٹنگ کا وقت طے کرتی ہے، تاریخ کو حتمی شکل دینے سے پہلے پہلے اس سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت خود بخود مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کرتی ہے اور انہیں بغیر اطلاع کے چھوڑ دیتی ہے۔
لیہہ ایپکس باڈی کے شریک چیئرمین چیرنگ دورجے نے کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے لیکن لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے، مذاکرات پہلے ہی ملتوی ہو چکے ہیں۔
سونم وانگچک چاہتے ہیں کہ حکومت آئندہ ہل کونسل انتخابات سے قبل لداخ کو چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ مطالبہ مان لے تو لداخ کے لوگ ووٹ میں حصہ لیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، انہوں نے کہا، "ہم حکومت کے ساتھ بات چیت چاہتے ہیں، اور اس میں چھٹے شیڈول کے تحفظات پر بات چیت شامل ہونی چاہیے، یہ وعدہ 2020 میں گزشتہ انتخابات کے دوران کیا گیا تھا۔ چھٹے شیڈول میں لداخ کو شامل کرنا بی جے پی کے منشور میں نمبر ایک عہد تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہل کے انتخابات میں جیتنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ."
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'ہمارے مظاہرین کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کی بدنامی ہو، اس لیے ہم پرامن طریقے سے تحریک جاری رکھنا چاہتے ہیں، میرا یہ مطالبہ پچھلے پانچ سال سے تھا، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ملک کا آئین بھی دو سال میں تیار ہو گیا تھا، پھر تاخیر کیوں؟'
وانگچک نے کہا کہ جموں و کشمیر کو پہلے ہی اپنی اسمبلی اور اپنی حکومت مل چکی ہے۔ تو لداخ کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ وانگچک نے کہا کہ لداخ اب بھی مرکزی حکومت کے اہلکار چلا رہے ہیں۔
VERY SAD EVENTS IN LEH— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC
وانگچک نے پہلے کہا تھا کہ یہ مطالبات آئین کے دائرے میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے خود اپنے منشور میں آرٹیکل 244 کے تحت لداخ کو چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وانگچک نے 2024 میں لیہہ سے دہلی کا سفر پیدل چل کر کیا۔ ان کے مطابق وزارت داخلہ نے صرف دو مطالبات پر بات چیت پر اتفاق کیا: علیحدہ سروس کمیشن کی تشکیل اور دو پارلیمانی نشستیں۔
لیہہ اپیکس باڈی سے اختلاف کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لداخ جموں و کشمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا بنیادی مطالبہ لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ کرنا تھا اور اسے یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس لیے ان کا مطالبہ پورا ہو چکا ہے اس لیے اس پر بات نہیں ہو سکتی۔
جہاں تک چھٹے شیڈول میں شمولیت کا تعلق ہے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ چھٹا شیڈول، آرٹیکل 244 کے تحت بیان کیا گیا ہے، آسام، میگھالیہ، میزورم اور تریپورہ جیسے قبائلی علاقوں کو زیادہ خود مختاری فراہم کرتا ہے۔
اس کے تحت، اے ڈی سی یا خود مختار ضلع کونسل، زمین کے استعمال، وراثت کے قوانین، اور سماجی رسم و رواج کا انتظام کرتی ہے۔ اے ڈی سی قانون سازی، ایگزیکٹو اور مالیاتی اختیارات بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا کردار مقامی وسائل کا انتظام کرنا بھی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اے ڈی سی ریاستی قوانین کی جگہ لے کر اپنے قوانین بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گورنر کی رضامندی درکار ہے۔
فی الحال، لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے پاس ضلعی سطح پر منصوبہ بندی اور ترقی کو نافذ کرنے کا اختیار ہے۔
احتجاج کرنے والے طلباء بھی بے روزگاری سے ناراض ہیں۔ کچھ مظاہرین نے ایک حالیہ سروے کا حوالہ دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ لداخ کے 26 فیصد گریجویٹس بے روزگار ہیں، جبکہ قومی سطح پر یہ 13.4 فیصد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لداخیوں کو 95 فیصد سرکاری نوکریاں ملیں۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما سجاد کرگلی نے سوشل میڈیا پر لکھا، "لیہہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے۔ لداخ، جو کبھی پرامن تھا، اب حکومت کی جانب سے یونین ٹیریٹری بنانے کی ناکام کوشش کی وجہ سے مایوسی اور عدم تحفظ کے احساس میں گھرا ہوا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کو دوبارہ شروع کرے، اور لداخ ریاست کے مطالبات کو پورا کرے، اور اس کے بغیر ریاست کا مطالبہ پورا کرے۔ میں لوگوں سے امن برقرار رکھنے اور صبر کی اپیل کرتا ہوں۔
This man rioting in Ladakh is Phuntsog Stanzin Tsepag, Congress Councillor for Upper Leh Ward.— Amit Malviya (@amitmalviya) September 24, 2025
He can be clearly seen instigating the mob and participating in violence that targeted the BJP office and the Hill Council.
Is this the kind of unrest Rahul Gandhi has been… pic.twitter.com/o2WHdcCIuC
سیاسی بیان بازی:
امیت مالویہ، بی جے پی لیڈر: "لداخ میں فسادات بھڑکانے والا یہ شخص پھنٹسوگ سٹینزین تسیپاگ ہے، جو اپر لیہہ وارڈ کا کانگریسی کونسلر ہے۔ اسے ہجوم کو بھڑکاتے ہوئے اور بی جے پی کے دفتر اور ہل کونسل کو نشانہ بناتے ہوئے تشدد میں حصہ لیتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا راہل گاندھی بھی اسی طرح کی بدامنی کا خواب دیکھ رہے ہیں؟
محبوبہ مفتی، جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ: "بھارتی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ ایمانداری سے اور پوری طرح سے اس بات کا جائزہ لے کہ 2019 کے بعد سے واقعی کیا بدلا ہے۔ یہ ویڈیو وادی کشمیر کی نہیں ہے، جسے بدامنی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، بلکہ لداخ کے دل کا ہے، جہاں مشتعل مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں اور بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی ہے۔ لیہہ، جو طویل عرصے سے اپنے پرامن اور روکے ہوئے مظاہروں کے لیے جانا جاتا ہے، اب تشویشناک مظاہروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ صبر کھو چکے ہیں، دھوکہ دہی، غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور ادھورے وعدوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت روز مرہ کے بحران کے انتظام سے آگے بڑھے اور اس عدم اطمینان کی بنیادی وجوہات کو فوری اور شفاف طریقے سے حل کرے۔
The situation in Leh, Ladakh is deeply concerning and disturbing. The ongoing conflicts and tensions between the central government and the people of Ladakh have culminated into civil unrest and arson. We urge the central government to take immediate measures to pacify the… pic.twitter.com/HvtregiLzg— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) September 24, 2025
سید ناصر حسین، کانگریس ایم پی: "لیہہ، لداخ کی صورتحال انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے۔ مرکزی حکومت اور لداخ کے لوگوں کے درمیان جاری تنازعات اور تناؤ نے شہری بدامنی اور آتش زنی کو جنم دیا ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے لوگوں کو پرسکون کرنے اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔" لداخ کے لوگوں کے جائز مطالبات کو حل کرنے کے لیے مرکزی حکومت اور احتجاجی رہنماؤں کے درمیان فوری بات چیت، بشمول ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں، جبکہ لداخ کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رائے پور مکمل اجلاس میں منظور کردہ قرارداد کے مطابق، آئین کے چھٹے شیڈول کو لداخ تک توسیع دینے کے لیے پرعزم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: