تنہائی اور علاحدگی بھی بن رہی ہے خودکشی کا سبب: ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید
سماج میں بدنامی کے ڈر سے ابھی بھی لوگ دماغی صحت پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ مریض انزائٹی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن قسم کے مرض سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ماہر نفسیات کے پاس یا اسپتال جانے سے کتراتے ہیں۔
Published : September 10, 2025 at 5:26 PM IST
سرینگر، (پرویز الدین): خودکشی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جو کہ زندگی کے تمام شعبوں اور ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ ہر سال 10 ستمبر کو دنیا بھر میں لوگ خودکشی سے بچاؤ کا عالمی دن مناتے ہیں۔
خودکشی کے تعلق سے ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید کہتے ہیں کہ جموں وکشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران خودکشی کے رجحان میں واقعی اضافہ ہوا اور اس خودکشی جیسے انتہائی اقدام میں 15 سے 25 برس کے نوجوان زیادہ پائے جاتے ہیں۔ایسے میں اگر 10 برسوں کا موازنہ کیا جائے تو جموں وکشمیر خاص کر وادیٔ کشمیر میں اس رجحان میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔
مالی تنگی، ڈپریشن، نشیلی ادویات کا استعمال بھی سبب
انہوں نے کہا کہ افسوس اور حیران کن ہے کہ نہ صرف تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بلکہ بزرگ اشخاص جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ بھی قدرت کی عطا کردہ زندگی کی انمول نعمت کو چھوڑ کر موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کے کئی وجوہات کارفرما ہیں۔ جن میں ذہنی دباؤ، ڈپریشن، نشیلی ادویات کا استعمال، مالی تنگی، بے روزگاری، گھریلو تشدد اور سماجی معاملات وغیرہ شامل ہیں۔
کشمیر کی 45 فیصد آبادی شدید ذہنی امراض کا شکار
وہیں اپنے پیاروں کی تنہائی یا علاحدگی اور بچوں کی نافرمانی وغیرہ ایسی وجوہات ہیں جو کہ بزرگ مرد اور خواتین کو انتہائی قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ غیر سرکاری عالمی ادارے ایم ایس ایف کی 2016 میں ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کی 45 فیصد آبادی شدید ذہنی امراض کا شکار ہے اور اکثر نوجوان زندہ رہنے کی بجائے اپنی زندگی ختم کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔
کشمیر میں تین ہزار 24 خودکشی کے مقدمات درج
سرینگر کے صدر اسپتال میں گزشتہ برس کئی کیسز ایسے درج ہوئے ہیں جس میں انہوں نے زہریلی چیز کھا کر یا دوسرے طریقے اپنا کر جان لینے کی کوشش کی تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 2010 سے 2020 کے دوران کشمیر میں تین ہزار 24 خودکشی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ جب کہ صرف 2020 میں 457 افراد نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔
بیشتر مریض زندگی سے ہار چکے ہوتے ہیں
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر جنید نے کہا کہ جو افراد خودکشی کرنے کا سخت قدم اٹھاتے یا زندگی کا خاتمہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان میں بیشتر مریض سخت ڈپرپشن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ زندگی سے ہار چکے ہوتے ہیں، مایوسی اور بے بسی ان کے اندر گھر کی ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ چیزیں پہلے ہی ان میں علامات کے طور دیکھنے میں آتی ہیں۔
ماہر نفسیات کے پاس جانے سے ہچکچاہٹ
انہوں نے کہا کہ سماج میں بدنامی کے ڈر سے ابھی بھی لوگ دماغی صحت پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ لوگ جو کہ انزائٹی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا کسی دیگر قسم کے مرض سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ماہر نفسیات کے پاس یا اسپتال جانے سے کتراتے ہیں اور یہی ہچکچاہٹ پھر انہیں دماغی مرض کی خطرات کی صورت اختیار کرکے خودکشی کرانے پر بھی مجبور کرتی ہے۔
لوگوں کو خودکشی کرنے سے روکنے کے طریقوں کی حمایت
ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید کا کہنا ہے کہ آج کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے، اس کے ارد گرد موجود شرمندگی کو کم کرنے اور لوگوں کو خودکشی کرنے سے روکنے کے طریقوں کی حمایت کرنے کا یہ ایک اہم وقت ہے۔
ذہنی صحت سے جڑے بدنما داغ کا توڑ ضروری
خودکشی کے بچاؤ کی خاطر یہ دن ہمیں خودکشی کے بارے میں نقصان دہ، دقیانوسی سوچ اور غلط فہمیوں کا چیلنج کرنے اور زیادہ ہمدرد اور سمجھنے والے معاشرے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بیانیہ کو تبدیل کرکے ہم ذہنی صحت سے جڑے بدنما داغ کا توڑ کر سکتے ہیں اور بالآخر خودکشی کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔