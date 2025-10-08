ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سارا دن اے سی کی ہوا میں کام کرنے والے ہوشیار رہیں، آپ کی صحت خطرے میں
آج کل ہر دفتر میں آپ کو ایئرکنڈیشنڈ کمروں میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 12:13 PM IST
ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سارا دن ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ گرمیوں میں ایئرکنڈیشن گرمی سے راحت فراہم کرتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھنڈی ہوا میں زیادہ دیر تک رہنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں شائع شدہ ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشک آنکھوں کے سنڈروم کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اہم کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا سے نمی جذب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں، یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ روزانہ 6 سے 7 گھنٹے تک اسکرین کو دیکھنے سے یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ڈرائی آئی سنڈروم سے بچنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک آنکھوں کے سنڈروم کی علامات میں جلن، خارش، لالی، دھندلا پن، آنکھوں میں پانی، پانی خارج ہونا اور روشنی کی حساسیت شامل ہیں۔ اے سی سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا نمی جذب کرتی ہے جس سے ماحول خشک ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، یہ آنکھوں میں قدرتی نمی کو کم کرتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناقص خوراک، پانی کی کمی، آلودگی اور نیند کی کمی اس حالت کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ annallergy.org کی ایک تحقیق کے مطابق اے سی کی وجہ سے آنکھوں میں خارش، خشک اور سرخ ہو سکتی ہے۔
اے سی میں زیادہ وقت گزارنے کے نقصانات
خشک جلد: ماہرین کا کہنا ہے کہ اے سی ہوا میں نمی کو کم کرتا ہے جس سے جلد اور آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جلد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔
پانی کی کمی: اے سی سے خارج ہونے والی ٹھنڈی ہوا جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اس کے استعمال کو محدود کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
سانس کے مسائل: دھول، مولڈ، یا AC فلٹرز کی غلط دیکھ بھال الرجی یا دمہ کو متحرک کر سکتی ہے۔
کمزور مدافعتی نظام: ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہم اچانک اے سی سے باہر گرمی میں قدم رکھتے ہیں تو درجہ حرارت میں تبدیلی مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ نتیجتاً زکام یا فلو لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
جوڑوں اور پٹھوں میں سختی: کہا جاتا ہے کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں زیادہ دیر تک رہنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور جوڑوں اور پٹھوں میں سختی بڑھ جاتی ہے۔
سستی اور تھکاوٹ: یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹھنڈی AC ہوا کا مسلسل استعمال آپ کے جسم کو سست اور غیر فعال بنا سکتا ہے، جس سے آپ کی توانائی کی سطح متاثر ہوتی ہے۔
سر درد اور سائنوس: اے سی سے نکلنے والی ٹھنڈی اور خشک ہوا سائنوس میں بھیڑ پیدا کر سکتی ہے جس سے سر درد یا درد شقیقہ ہو سکتا ہے۔
وینٹیلیشن کی کمی: بتایا گیا ہے کہ بند اے سی کمروں میں رہنے سے تازہ ہوا اور آکسیجن کی سپلائی محدود ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔
احتیاطی تدابیر
ماہرین کا مشورہ ہے کہ اے سی کا درجہ حرارت کم ترین سطح پر نہ رکھا جائے اور اس سے آنے والی ہوا براہ راست جسم کو نہ چھوئے۔ مزید برآں، کمرے میں نمی برقرار رکھنے کے لیے مشینیں لگائی جائیں۔ مزید برآں، جسم کو ہمیشہ ہائیڈریٹ ہونا چاہیے، اور سکرین استعمال کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھی جائیں۔ nih.gov کی ایک تحقیق خشک موسم میں حفاظتی چشمہ پہننے کی سفارش کرتی ہے۔ مزید برآں، آنکھوں کو نم رکھنے کے لیے ادویات کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے۔
مزید پڑھیں: تعلیم کے دعوے اور زمینی حقیقت: پلوامہ کے بالائی علاقوں میں اسکول بنیادی سہولیات سے محروم
نظر انداز کرنے کے خطرات
اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر خشک آنکھ کے سنڈروم کو نظر انداز کیا جائے تو کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس سے بینائی ضائع ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس، تھائیرائیڈ اور دیگر دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد میں یہ سنڈروم زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔
ابتدائی پتہ لگانے سے علاج آسان ہوجاتا ہے۔
اگر خشک آنکھ کے سنڈروم کا جلد پتہ چل جائے تو دوا اس مسئلے کو کم کر سکتی ہے۔ اگر حالت بڑھ جاتی ہے تو سرجری کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)