سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد جہاں کشمیر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے وہیں اس بیچ محکمہ موسمیات نے اگلے ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔
محکمہ موسمیات، کشمیر، کے ڈائریکٹر مختار احمد کے مطابق 12 ستمبر تک کسی نمایاں موسمی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس دوران موسم عام طور پر گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔
انہوں نے بتایا کہ 4 سے 7 ستمبر کے دوران کچھ مقامات پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ جموں صوبے میں کہیں کہیں درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح 8 ستمبر کی شام سے 9 ستمبر کی صبح تک جموں صوبے میں درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 9 سے 12 ستمبر کے درمیان بھی ہلکی بارشوں کا امکان برقرار رہے گا۔
ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران دریاؤں، ندی نالوں اور اُن علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کریں جہاں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ رہتا ہے۔
