جموں و کشمیر میں موسم میں بہتری، 12 ستمبر تک مطلع صاف رہنے کا امکان
محکمے موسمیات کے مطابق جموں وکشمیر میں موسم میں تبدیلی آئی ہے، حالانکہ آنے والے چند ایام میں بارش ہوسکتی ہے۔
Published : September 11, 2025 at 9:52 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): گزشتہ ہفتے کے خوفناک اور خراب موسم کے بعد جموں و کشمیر میں فی الحال موسم نے قدرے معمول کی شکل اختیار کرلی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 ستمبر تک ریاست کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور صاف رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، البتہ بعض مقامات پر ہلکی بارش ہونے کے امکانات کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔
محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ 13 ستمبر کو ریاست کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ جموں صوبے کے کٹھوعہ ضلع میں بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح 14 اور 15 ستمبر کو جزوی طور پر بادل چھائے رہیں گے اور بعض مقامات پر بارش یا گرج چمک کے ساتھ بونداباندی ہوسکتی ہے۔
16 اور 17 ستمبر کو بھی کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بدھ کے روز وادی اور جموں کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم چند پہاڑی مقامات پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.8 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16.2 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قاضی گنڈ، بانہال اور جموں میں درجہ حرارت معمول سے کچھ زیادہ درج کیا گیا جبکہ گلمرگ اور پہلگام میں ٹھنڈک کا احساس برقرار رہا۔ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی۔
ادھر بارش کے اعداد و شمار کے مطابق پہلگام میں 1.2 ملی میٹر، بٹوٹ میں 5.3 ملی میٹر اور بھدرواہ میں 2.0 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ کٹرا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری اور کم سے کم 22.5 ڈگری رہا۔
محکمہ موسمیات سرینگر کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ لیکن بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ اس دوران پہاڑی اور حساس مقامات پر پتھروں کے گرنے کے خدشات بھی برقرار رہیں گے، جس کے پیش نظر لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔