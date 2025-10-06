ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں ڈویژن میں موسم کا الرٹ جاری، تعلیمی ادارے بند، ماتا ویشنو دیوی کی یاترا معطل
محکمہ موسمیات نے بارش کا الرٹ جاری کرتے ہوئے ہدایات بھی جاری کی، جس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔
Published : October 6, 2025 at 1:21 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): محکمہ موسمیات کی جانب سے جموں خطے اور پہاڑی علاقوں میں آئندہ دو دنوں کے لیے شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد انتظامیہ نے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کو 6 اور 7 اکتوبر تک بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضلع ریاسی میں واقع مشہور مذہبی مقام ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کو بھی تین دنوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر جموں راکیش منہاس کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے،کہ توی ندی کے کنارے بسنے والے لوگ خاص احتیاط برتیں اور محکمۂ موسمیات کی وارننگ کو نظرانداز نہ کریں، کیونکہ مسلسل بارش سے ندی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، جس سے نشیبی علاقوں کے مکینوں کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگست میں بھی موسلادھار بارش کے دوران گجر نگر، جوہر کالونی، نکی توی اور بیلی چرائنا جیسے علاقوں میں بادل پھٹنے اور طغیانی کی وجہ سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا تھا۔
پیر کو رہائشی لکی مہتا نے بتایا کہ پولیس و انتظامیہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال کے لیے تیار رہیں اور ندی کے کنارے جانے سے گریز کریں۔
دوسری جانب شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے موسم کی خرابی کے پیش نظر یاترا کو 5 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق موسم میں بہتری آنے پر یاترا 8 اکتوبر سے دوبارہ شروع کی جائے گی۔
شرائن بورڈ نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے ہی تازہ معلومات حاصل کریں۔ اس سال بارش اور بھوس کھسلن (لینڈ سلائیڈز) کی وجہ سے یاترا کئی مرتبہ متاثر ہو چکی ہے۔گزشتہ ماہ 26 اگست کو اردھکوری کے قریب ایک خطرناک لینڈ سلائیڈ میں 34 یاتری جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد یاترا 22 دن کے لیے بند رہی تھی۔
مزید پڑھیں:پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کا معاون فون چارجر سے پکڑا گیا، جانیں کیسے ملی کامیابی
شدید بارشوں نے جموں کے مختلف اضلاع میں نقصان بھی پہنچایا ہے۔ راجوری ضلع میں کئی گھروں، سڑکوں اور کھیتوں کو نقصان ہوا ہے جبکہ لینڈ سلائیڈز کے باعث کئی اہم راستے بند ہو گئے ہیں۔ اودھمپور کے بانت گاؤں میں ایک اہم پل بہہ گیا، جس سے مقامی آبادی کا رابطہ منقطع ہو گیا۔