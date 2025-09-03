پہلگام، اننت ناگ، جموں وکشمیر (میر اشفاق): وادیٔ کشمیر میں سیاحت نہ صرف خوبصورتی کی علامت ہے بلکہ یہاں کی معیشت میں اس کی ایک اہم شراکت داری ہے۔ اگرچہ وادی میں سال بھر سیاحوں کی آمد ہوتی ہے تاہم اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ کشمیر کے سیاحتی سیزن کا سنہری وقت ہے۔ سیاحت سے جڑا ہر ایک فرد اس خاص موسم میں خوب کمائی کرتا ہے۔ لیکن 22 اپریل 2025 کے بائسرن سانحہ نے سیاحت کے پورے شعبہ کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔
سال 2025 کا آغاز سیاحتی شعبہ کے لیے کافی پُرامید رہا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ہوٹلوں میں پیشگی بکنگس ہو رہی تھی، سیاحتی مقامات سیاحوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، تاہم 22 اپریل کے واقعہ نے پورے سیاحتی شعبہ کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ سرکاری اعداد وشمار کے مطابق سال 2024 میں 2 کروڑ سے زائد سیاح وادیٔ کشمیر وارد ہوئے، رواں برس کی ابتداء سے ہی سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا تاہم 22 اپریل کے سانحہ کے بعد سیاحوں کی آمد میں زبردست کمی ہوگئی اور جنوری سے جون کے آخری ایام تک سیاحوں کی تعداد صرف 96 لاکھ کے قریب ہی رہی۔
سیاحت کے آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹنے کی امید
قابل ذکر ہے کہ پہلگام واقعہ کے بعد ہند وپاک کشیدگی کے دوران بھی قلیل تعداد میں سیاح کشمیر کے دورے پر آتے رہے جو یہاں کی سیاحت کے لیے ایک مثبت پہلو رہا، حالانکہ سیاحوں کی قلیل تعداد میں آمد سیاحتی پہیہ کو چلانے کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن اس سے سیاحت کو آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹنے کی امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال نے سیاحت کو پھر سے متاثر کیا
اس بیچ امرناتھ یاترا شروع ہوئی، خیال کیا جارہا تھا کہ 22 اپریل کے دہشت کو دبانے میں پُرامن یاترا کا انعقاد سیاحت کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس سے سیاحوں کے دلوں سے خوف ختم ہو سکتا ہے اور وادی میں رونقیں دوبارہ لوٹنے کا موقعہ فراہم ہوگا۔ تاہم یاترا کے دوران اور یاترا کے اختتام کے بعد بھی کچھ خاص تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ غور طلب ہے کہ رواں برس گرمیوں کی شدت میں بھی خاصا اضافہ دیکھا گیا۔ جس کے دوران سیاحتی مقامات پر مقامی سیاحوں کا کافی رش رہا۔ اس دوران غیر مقامی سیاحوں کی قلیل آمد بھی جاری تھی، جسے سیاحت سے جڑے افراد اچھی امید کے طور پر دیکھ رہے تھے، تاہم گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال نے سیاحت کو پھر سے متاثر کر دیا ہے۔
سیاحوں کی رکاوٹ کا ایک اور سبب
خراب موسمی صورتحال سے زمینی اور ہوائی رابطے بھی متاثر رہے، جو سیاحوں کی رکاوٹ کا ایک اور سبب بن گیا۔ وہیں تباہ کن بارشوں کی وجہ سے سیاحتی مقامات بھی متاثر رہے۔ سیاحتی مقام پہلگام میں کئی مقامات سیلابی ریلوں کی زد میں آگئے جس کی وجہ سے سیاحتی ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچا، دریائے لدر میں طغیانی آنے کی وجہ سے پہلگام کا معروف سیلفی پوائنٹ فلیش فلڈس کی زد میں آکر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ زور دار اور تیز پانی کے بہاؤ سے سیلفی پوائنٹ کی فلورنگ اور ڈھانچہ اکھڑ گیا۔
بیتاب وادی کا پورا نقشہ تبدیل
وہیں پہلگام کا معروف سیاحتی مقام بیتاب وادی میں طغیانی آنے کی وجہ سے بیتاب وادی کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلوں نے پوری بیتاب وادی کو اپنی زد میں لے لیا، جہاں پر ریت اور کیچڑ کے انبار جمع ہوگئے ہیں، وہیں اس مقام پر چلڈرن پارک، ہٹس و دیگر انفراسٹرکچر تباہ ہوگیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے یہ اہم سیاحتی مقامات بدحالی کا شکار ہوئے ہیں، یہ جگہیں سیاحوں کو لبھانے اور ان کا پہلگام کی رونق کو دوبالا کرنے میں ایک اہم رول نبھاتی ہیں۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے سیاحتی مقامات کی رونقیں بحال ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔
پہلگام کا سیلفی پوائنٹ
پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو افسر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سیلفی پوائنٹ کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے اور دو ہفتوں کے اندر اس کی رونق کو بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزید متاثرہ مقامات کی تجدید و مرمت ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی۔ وہیں سیاح خراب موسم کی صورت میں وادیٔ کشمیر خاص کر پہلگام کی سیر وتفریح میں مشغول ہیں، طغیانی آنے کے باوجود سیاح پہلگام کی بیتاب وادی و دیگر جگہوں کی سیر کر رہے ہیں۔
پہلگام کی وادیاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں
سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس حالت میں بھی پہلگام کی وادیاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی رکاوٹ جنون پر بھاری نہیں پڑ سکتی ہے، سیاحوں نے کہا کہ سیاحوں کو بلا خوف یہاں آنا چاہیے، جس سے اُن طاقتوں کے حوصلے پست ہوں گے جو امن کے دشمن ہیں، سیاحوں نے کہا کہ وہ کشمیری لوگوں کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور وہ یہاں آکر اتنا لطف اندوز ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ یہاں آنے کی خواہش لیے لوٹ رہے ہیں۔