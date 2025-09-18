ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پروفیسر عبدالغنی بٹ کے جنازے میں شرکت پر پابندی، کشمیری سیاستدان برہم
محبوبہ مفتی، سجاد لون اور میرواعظ عمر فاروق نے پروفیسر عبدالغنی بٹ کے جنازے میں شرکت پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔
سرینگر: جموں و کشمیر کی کئی سیاسی لیڈروں نے انہیں خانہ نظر بند کر کے علیحدگی پسند لیڈر اور حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ کے جنازے میں شرکت سے روکنے کا الزام عائد کرتے ہوئے انتظامیہ کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔
جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سخت ردعمل ظاہر کرتے کہا کہ سیاسی قیادت کو نظر بند کرنے کا فیصلہ ’’جموں و کشمیر کی سخت اور غیر جمہوری حقیقت‘‘ کو عیاں کرتا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: ’’صرف اس لیے گھروں میں نظر بند کیا گیا کہ ہم سوپور جا کر پروفیسر عبدالغنی بٹ کے انتقال پر تعزیت نہ کر سکیں۔‘‘
محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر یہ بھی الزام عائد کیا کہ وہ ’’دکھ اور بے چینی کو سیاسی مفاد کے لیے ہتھیار بنا رہی ہے۔‘‘
سجاد لون
پروفیسر بٹ کے قدیم ساتھی اور پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے بھی الزام عائد کیا کہ انہیں سوپور جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا: ’’میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی ضرورت تھی۔ پروفیسر صاحب ایک پرامن شخصیت کے مالک تھے اور برسوں سے عملی سیاست سے الگ ہو چکے تھے۔ ان کو آخری الوداع کہنا سب کا حق تھا۔‘‘
میرواعظ عمر فاروق
ادھر، میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق، جو ان کے دیرینہ ساتھی رہے ہیں، نے الزام عائد کیا کہ حکام نے جنازہ جلد بازی میں کرایا اور انہیں بٹ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا: ’’یہ ناقابلِ بیان دکھ ہے کہ حکام نے پروفیسر صاحب کے جنازے کو عجلت میں نمٹا دیا۔ مجھے گھر میں بند رکھا گیا اور آخری سفر میں شریک ہونے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ میری رفاقت اور رہنمائی کا رشتہ 35 سال پر محیط تھا۔ اتنے لوگوں نے ان کا آخری دیدار کرنے کی خواہش کی تھی، مگر ہمیں اس حق سے بھی محروم رکھنا ظلم ہے۔‘‘
یاد رہے کہ 90 سالہ پروفیسر عبدالغنی بٹ بدھ کی شام اپنے آبائی علاقہ سوپور کے بونٹنگو گاؤں میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ بدھ کی رات ساڑھے گیارہ بجے ادا کی گئی۔
پروفیسر بٹ نے سرینگر کے شری پرتاپ کالج کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مختصر مدت کے لیے وکالت کی اور بعد ازاں بطور فارسی پروفیسر محکمہ تعلیم میں تعیات ہوئے اور 80کی دہائی میں نوکری سے نکالے جانے تک دو دہائیوں تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے علیحدگی پسند سیاست میں قدم رکھا اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے۔
