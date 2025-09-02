محمد رفیع کے ساتھ کام کرنے والے چرنجیت سنگھ کا ہارمونیم ہم نے مرمت کیا ہے

سرینگر( پرویز الدین ): جب آپ ہارمونیم کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ غلام علی اپنی کوئی مسحورکن غزل چھیڑتے ہوئے، کوئی موسیقی تان لگاتے ہوئے یا پھر کوئی کلاسیکی گلوکار اپنے گلے سے آس پاس کی فضا میں رس گھولتے ہوئے۔ لیکن جب یہی ہارمونیم خراب ہوجائے تو پھر موسیقی کے اس اہم ساز کو ماہر سے مرمت کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔
جی ہاں یہ ہیں شاہد اور غلام محی الدین شیخ یہ دنوں باپ بیٹا اس وقت خراب ہارمونیم کی مرمت کرنے کے کام میں مشغول نظر آرہے ہیں۔شاہد خراب ہارمونیم کی ٹوننگ کی جانچ کررہا اور ان کے والد دوسرے ہارمونیم کی مرمت کرتے نظر آرہے ہیں سرینگر کے پرانے شہر فتح کدل کے رہنے والے غلام محی الدین شیخ ہارمینوم مرمت کے ماہر کاریگروں میں شمار ہوتا ہے اور گزشتہ تین دہائیوں سے یہ اس کام سے وابستہ ہیں اور شاید یہ بھی اپنے ہی والد کا پیشہ اختیار کرکے 13 برس سے ہارمینوم مرمت کے کام سے جڑے ہوئےہیں ۔اس کارخانے میں اب تک نہ صرف وادی کشمیر بلکہ باہر کی ریاستوں کے کئی معروف گلوکاروں کے ہارمونیم مرمت ہوچکے ہیں۔
غلام محی الدین شیج کہتے ہیں کہ ہارمونیم مرمت کا یہ کام میں نے امرتسر پنجاب کے ایک کاریگر جو میرے اچھے دوست بھی تھے آنجہانی ٹونی نندہ سے سیکھا ہے۔ان کے ساتھ مجھے 26 برس کام کرنے کا موقع ملا اور اس نے مجھے ہارمونیم مرمت کا پورا فن سیکھایا۔جبکہ میں نے اپنے بیٹے کو سکھایا جو کہ آج اس ساز کی کسی بھی قسم کی خرابی کو دور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔
شاہد کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس الگ الگ قسم کے ہارمونیم مرمت کی لئے آتے رہتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہیں اور ہم اپنے اس کارخانے میں ہر طرح کے ہارمونیم نہ صرف ٹھیک کرتے ہیں بلکہ گلوکار کی پسند پر نئے ہارمنوم بھی تیار ہیں۔انہوں نے کہا کہ حال ہی ہم نے منالی کے مشہور گلوگار چرن جیت سنگھ اہہوجا کا ہارمینوم مرمت کر کے بھیجا یہ وہ فنکار ہے جس نے محمد رفیع کے ساتھ ہارمونیم بجایا ہے۔
کہا جاتا پے کہ ہارمونیم مرمت کا کام وہیں بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے جو کہ گلوکاری کے فن سے خود بھی وابستہ ہوں۔ایسے میں غلام محی الدین شیخ ہارمونیم ریپرینگ کا کام سیکھنے سے قبل موسیقی کے فن سے بھی وابستہ رہے ہیں ۔ وہیں ان کے فرزند شاہد نے 7 برس کی عمر میں ہی ہارمونیم کو بجانا سیکھ لیا ہے۔
ایسے میں غلام محی الدین شیخ کا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جموں ،پنجاب اور ہماچل جیسی جگہوں سے مرمت کی خاطر ہارمونیم لائے جاتے ہیں،جنہیں ہم کسٹمر کے توقع کی عین مطابق بنا کر دیتے ہیں۔
شاہد کا کہنا ہے ویسے تو میرے والد نے مجھے یہ فن مکمل سیکھایا ہے ،لیکن کبھی کسی ہارمونیم میں ایسا خطرناک فالٹ بھی ہوتا جس کے لیے مجھے اپنے والد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔
مزید پڑھیں: کشمیری نوجوانوں میں ٹیٹو ہٹوانے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے
یہ بات کم لوگ جانتے ہوں گے اور یہ بعض لوگوں کے لیے یہ حیرت انگیز بھی ہوگی کہ ہارمونیم سرے سے ہندوستانی یا 'دیسی' ساز نہیں ہے بلکہ یہ پیانو، وائلن اور گٹار کی طرح مغرب سے درآمد ہوا ہے۔ یہ الگ بات کہ ودیسی ہونے کے باوجود یہ ساز برصغیر میں کچھ یوں پھلا پھولا کہ اسی سرزمین کا حصہ بن کر رہ گیا اور آج کی تاریخ میں ہارمونیم ہندوستانی موسیقی کے ساتھ اس طرح سے جڑ گیا ہے کہ اس کے بغیر کلاسکی موسیقی اور غزل گائیکی کا تصور کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔