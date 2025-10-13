ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارتی فوج کی مستقبل کی جنگوں کی تیاری، وِدیوت وِدھونس ملٹی ڈومین مشق کا آغاز عنقریب
بھارتی فوج کو مضبوط بنانے کیلئے سہ سروسز ملٹی ڈومین مشق 'وِدیوت وِدھونس' کے ذریعے فوجیوں کو تربیت دی جارہی ہے۔
Published : October 13, 2025 at 2:08 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): ہندوستان مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک بڑی سہ سروسز ملٹی ڈومین مشق “وِدیوت وِدھونس” کا آغاز اس ہفتے ہیڈکوارٹر ناردرن کمانڈ کی زیرِ نگرانی کرنے جا رہا ہے۔ یہ مشق صرف زمینی، فضائی اور بحری حدود تک محدود نہیں ہوگی بلکہ خلائی، سائبر، الیکٹرو مقناطیسی اور ذہنی محاذوں کو بھی شامل کرے گی۔
پی آر او ڈیفنس جموں، لیفٹیننٹ کرنل سنیل بارتوال کے مطابق، یہ مشق انتہائی دباؤ والے حالات کی مشق ہوگی، جس میں رابطہ منقطع ہونا، سائبر حملے، اور گمراہ کن مہمات جیسے چیلنجز شامل ہوں گے، تاکہ افواج کو ایک مربوط اور نیٹ ورکڈ ماحول میں کام کرنے کی تربیت دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشق کا بنیادی مقصد صرف جنگ کی تیاری نہیں بلکہ غیر متوقع حالات کا سامنا کرنے کی ذہنی آمادگی پیدا کرنا ہے۔
اس بڑی مشق کا فکری آغاز 4 اکتوبر کو متھرا میں منعقدہ 'سمواد' سے ہوا، جہاں سینئر افسران اور ماہرین نے جدید خطرات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر تبادلۂ خیال کیا۔
اس موقع پر ناردرن آرمی کمانڈر نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ آج کی دنیا میں جنگ صرف گولیوں سے نہیں لڑی جاتی۔ دشمن بغیر فائر کیے بھی کمانڈر کے فیصلوں کو مفلوج کر سکتا ہے — سیٹلائٹ جام کر کے، رابطے منقطع کر کے یا غلط معلومات کے ذریعے انتشار پھیلا کر۔
اس مباحثے میں سیٹلائٹ کی کمزوریوں، معلوماتی جنگ اور غیر مرئی خطرات پر گہری گفتگو ہوئی۔ پیغام واضح تھا — آئندہ جنگیں ان شعبوں میں ہوں گی جنہیں آج تک صرف نظریہ سمجھا جاتا تھا۔
لیفٹیننٹ کرنل بارتوال نے بتایا کہ پسِ پردہ تمام فارمیشنز اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی، نئی نسل کے آلات، دیگر مسلح افواج، مرکزی ایجنسیاں اور نجی شعبے کے تعاون سے آتم نربھرتا اور اختراع کے اصولوں پر مبنی مکمل قومی طاقت کو یکجا کیا جا رہا ہے۔