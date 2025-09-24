ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ: ریاستی درجے کے مطالبے پر احتجاج، بی جے پی دفتر کو آگ لگا دی گئی
لیہہ میں ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر طلب کیا گیا احتجاج پر تشدد صورتحال اختیار کر گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 24, 2025 at 3:35 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : یونین ٹیریٹری لداخ کے ضلع لیہہ میں بدھ کو ریاستی درجے (اسٹیٹ ہُڈ) اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر شٹر ڈاؤن (ہڑتال) کے دوران احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے لیہہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے دفتر کو آگ لگا دی اور ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی بھی نذرِ آتش کر دی۔
عینی شاہدین کے مطابق احتجاجی مظاہرین بی جے پی دفتر کے باہر جمع ہوئے اور اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس دوران بی جے پی حامیوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج بھی کیا، تاہم حالات مزید بگڑ گئے اور تشدد بھڑک اٹھا۔
حالات پر قابو پانے کے لیے اضافی فورسز کو علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ احتجاج چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات اور لداخ کو ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے لیے منعقد ہوا تھا۔
یاد رہے کہ لداخ کی قیادت اور مرکز کے درمیان مذاکرات کا اگلہ سلسلہ 6 اکتوبر کو طے ہے، جس میں لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے نمائندے شامل ہوں گے۔ احتجاج کی کال LAB یوتھ ونگ کی جانب سے کی گئی تھی، جو اس وقت شدت اختیار کر گیا جب بھوک ہڑتال پر بیٹھے 15احتجاجیوں میں سے دو کی صحت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ یہ بھوک ہڑتال 10 ستمبر سے جاری ہے اور اس میں ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک بھی شریک ہیں۔
ایجنسی اِن پُٹس