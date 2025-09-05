سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر ان دنوں سیلاب سے دوچار ہیں، کئ علاقے کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی ہے،کئی علاقوں کے کھیت مکمل تباہ ہوگئے
Published : September 5, 2025 at 8:45 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) :وادی کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاری سے متاثرہ علاقوں میں دیہی معیشت کو تباہ کر دیا ہے ،کشمیر کی بیشتر آبادی ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سے منسلک ہے جن کا معیشت میں بڑا کردار ہے ،تاہم کشمیر کے دیگر علاقوں سمیت جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں میں کھڑی فصلیں یا تو تباہ ہو گئی ہیں یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے
جنوبی اضلاع اننت ناگ اور کولگام میں کئی علاقوں کے لوگ سبزیوں کی کاشتکاری سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ،ان علاقوں میں خاص کر گُنڈ چہل ،آرونی، وانی گنڈ ،ڈبرنہ ،کیموہ وغیرہ شامل ہیں ،ان علاقوں میں خاص کر اننت ناگ ضلع کا بنگہ ڈار نامی علاقہ سبزیوں کی پیداوار میں سر فہرست ہے جہاں پر تقریبا صد فیصد آبادی سبزیوں کی کاشتکاری سے منسلک ہے،اسلئے اس علاقہ کو ویجٹیبل ولیج بھی کہا جاتا ہے۔
اس علاقے سے نہ صرف مقامی منڈیوں تک تازہ سبزیاں سپلائی ہوتی ہیں بلکہ دیگر اضلاع سمیت کئی بیرونی ریاستوں کو سبزیاں بھیجی جاتی ہیں ،تاہم سیلاب کی وجہ سے تمام علاقہ زیر آب آگیا جس کی وجہ سے سبزیوں کی پوری پیداوار ختم ہو گئی ہے۔
بنگہ ڈار کا علاقہ ایک نشیبی علاقہ ہے جو آرپتھ نالہ کے کنارے پر واقع ہے لہذا مسلسل بارشوں کے بعد یہ علاقہ جلد سیلاب کی زد میں آجاتا ہے
اس علاقہ میں آج سبزیوں کے کھیت لہلا رہے تھے،مختلف سبزیاں شباب میں تھیں ،یہاں سے روزانہ بڑی مقدار میں سبزیاں مارکیٹس کی جانب روانہ کی جاتی تھیں ،تاہم سیلاب نے سبزیوں کے کھیتوں کو مکمل تباہ کردیا ہے۔
مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کا پوار انحصار سبزیوں کی کھیتی پر ہے ،سیلاب کی وجہ سے ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہوگئی، ان کا گزارا اسی پر چلتا ہے ،ان کا کہنا ہے کہ آج ان کی مختلف سبزیاں تیار تھیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے ، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گھر کا گزارا کیسے چلایا جا سکے ،انہوں نے متعلق حکام سے درخواست کی کہ علاقہ کا جائزہ لیا جائے اور انہیں معاوضہ فراہم کیا جائے۔
مزید پڑھیں: ولر جھیل میں پانی کی سطح بلند، 18 کنبے محفوظ مقامات پر منتقل
سبزی فروش ایسوی ایشن کے صدر محمد عباس کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کی تقریبا 50 فیصد مانگ مقامی سبزی پیدوارا سے پوری ہوتی ہے، جس سے قیمتیں اعتدال میں رہتی ہیں اور صارفین تک تازہ سبزیاں پہنچ جاتی ہیں تاہم سبزیاں کاشت کرنے والے علاقے سیلاب کی زد میں آنے کی وجہ سے سبزی مارکیٹ پر برے اثرات پڑنے کے آثار ہیں وہیں پنجاب میں بھی سیلاب آیا ہے ،تو مجموعی طور پر مارکیٹ میں سبزیوں کی قلت پیدا ہو سکتی ہے جس سے سبزیوں کے دام کافی حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں۔