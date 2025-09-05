ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار

جموں وکشمیر ان دنوں سیلاب سے دوچار ہیں، کئ علاقے کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی ہے،کئی علاقوں کے کھیت مکمل تباہ ہوگئے

سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار
سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read

اننت ناگ (میر اشفاق) :وادی کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاری سے متاثرہ علاقوں میں دیہی معیشت کو تباہ کر دیا ہے ،کشمیر کی بیشتر آبادی ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سے منسلک ہے جن کا معیشت میں بڑا کردار ہے ،تاہم کشمیر کے دیگر علاقوں سمیت جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں میں کھڑی فصلیں یا تو تباہ ہو گئی ہیں یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے

جنوبی اضلاع اننت ناگ اور کولگام میں کئی علاقوں کے لوگ سبزیوں کی کاشتکاری سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ،ان علاقوں میں خاص کر گُنڈ چہل ،آرونی، وانی گنڈ ،ڈبرنہ ،کیموہ وغیرہ شامل ہیں ،ان علاقوں میں خاص کر اننت ناگ ضلع کا بنگہ ڈار نامی علاقہ سبزیوں کی پیداوار میں سر فہرست ہے جہاں پر تقریبا صد فیصد آبادی سبزیوں کی کاشتکاری سے منسلک ہے،اسلئے اس علاقہ کو ویجٹیبل ولیج بھی کہا جاتا ہے۔

سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار (ETV Bharat)


اس علاقے سے نہ صرف مقامی منڈیوں تک تازہ سبزیاں سپلائی ہوتی ہیں بلکہ دیگر اضلاع سمیت کئی بیرونی ریاستوں کو سبزیاں بھیجی جاتی ہیں ،تاہم سیلاب کی وجہ سے تمام علاقہ زیر آب آگیا جس کی وجہ سے سبزیوں کی پوری پیداوار ختم ہو گئی ہے۔


بنگہ ڈار کا علاقہ ایک نشیبی علاقہ ہے جو آرپتھ نالہ کے کنارے پر واقع ہے لہذا مسلسل بارشوں کے بعد یہ علاقہ جلد سیلاب کی زد میں آجاتا ہے

اس علاقہ میں آج سبزیوں کے کھیت لہلا رہے تھے،مختلف سبزیاں شباب میں تھیں ،یہاں سے روزانہ بڑی مقدار میں سبزیاں مارکیٹس کی جانب روانہ کی جاتی تھیں ،تاہم سیلاب نے سبزیوں کے کھیتوں کو مکمل تباہ کردیا ہے۔

سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار
سیلاب کی وجہ سے جنوبی کشمیر میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار (ETV BHARAT)



مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کا پوار انحصار سبزیوں کی کھیتی پر ہے ،سیلاب کی وجہ سے ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہوگئی، ان کا گزارا اسی پر چلتا ہے ،ان کا کہنا ہے کہ آج ان کی مختلف سبزیاں تیار تھیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے ، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گھر کا گزارا کیسے چلایا جا سکے ،انہوں نے متعلق حکام سے درخواست کی کہ علاقہ کا جائزہ لیا جائے اور انہیں معاوضہ فراہم کیا جائے۔

مزید پڑھیں: ولر جھیل میں پانی کی سطح بلند، 18 کنبے محفوظ مقامات پر منتقل

سبزی فروش ایسوی ایشن کے صدر محمد عباس کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کی تقریبا 50 فیصد مانگ مقامی سبزی پیدوارا سے پوری ہوتی ہے، جس سے قیمتیں اعتدال میں رہتی ہیں اور صارفین تک تازہ سبزیاں پہنچ جاتی ہیں تاہم سبزیاں کاشت کرنے والے علاقے سیلاب کی زد میں آنے کی وجہ سے سبزی مارکیٹ پر برے اثرات پڑنے کے آثار ہیں وہیں پنجاب میں بھی سیلاب آیا ہے ،تو مجموعی طور پر مارکیٹ میں سبزیوں کی قلت پیدا ہو سکتی ہے جس سے سبزیوں کے دام کافی حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOODS IN JAMMU KASHMIRسیلاب سے سبزیاں تباہجموں کشمیر سیلاب کی زد میںVEGITABLE DAMAGED DUE TO FLOODSVEGITABLE FIELDS DAMAGED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.