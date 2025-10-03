ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے سبزی کاشتکار کم قیمت، منڈیوں تک رسائی نہ ہونے اور بیمہ کی کمی سے پریشان
کشمیر میں سبزی کاشتکاروں کی محنت رنگ لا رہی ہے تاہم انہیں کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔
Published : October 3, 2025 at 7:52 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں جہاں سیب کی کاشت جموں و کشمیر کی معیشت کا ایک اہم سہارا سمجھی جاتی ہے، وہیں سبزیوں کی کاشت بھی ایک خاموش مگر مضبوط ستون کے طور پر ابھر رہی ہے۔
ہزاروں کنال اراضی پر وادی کشمیر میں سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے جس سے ہزاروں کنبوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ تاہم، اس بڑھتی ہوئی اہمیت کے باوجود اس شعبے کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ منڈی کے عدم تعاون سے لے کر کراپ انشورنس (فصل بیمہ) اور بنیادی ڈھانچے کی کمی تک، کسان ان چیلنجز سے دوچار ہیں جن پر حکومتی سطح پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک کاشتکار، ارشاد احمد، کئی برسوں سے سبزیاں کاشت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ’’سب سے بڑا مسئلہ منیمم سپورٹ پرائس (کم از کم امدادی قیمت) کا نہ ہونا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، بیج خرید کر کھاد اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں لیکن کٹائی کے وقت مناسب قیمت کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔‘‘
آبپاشی نظام کا فقدان
38 سالہ ارشاد نے یہ بھی کہا کہ آبپاشی کے نظام کی کمی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے فصلیں بار بار نقصان کی شکار ہو رہی ہیں۔ ’’کوئی فصل بیمہ اسکیم ہماری سبزیوں کا احاطہ نہیں کرتی۔ جب بھی ژالہ باری یا شدید بارش سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو نقصان صرف ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے، حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں دی جاتی۔‘‘
کچن گارڈننگ کے ذاتی استعمال سے شروع ہونے والی یہ روایت آج درجنوں دیہات میں بڑے پیمانے پر تجارت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کے مطابق کولگام کے وانی گنڈ، اشاجی پورہ، بڈگام ضلع کے بوگام اور نارکرہ، سرینگر کے مجہ گنڈ، آنچار اور ڈل جھیل، بارہمولہ ضلع کے جانباز پورہ اور سوپور کے آرمپورہ جیسے علاقے سبزیوں کے مراکز بن گئے ہیں۔
وسیع رقبے پر کاشت
محکمہ زراعت کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں سبزیوں کی کاشت رقبہ 2021 میں 22 ہزار ہیکٹر سے بڑھ کر 2025 میں 33 ہزار ہیکٹر تک پہنچ چکی ہے جس کے ساتھ 14 لاکھ کسان وابستہ ہیں۔ ان کے مطابق کم لاگت، ہائی ٹیک گرین ہاؤسز، پولی ہاؤسز اور اعلیٰ معیار کے بیجوں کی تقسیم نے کاشت کا سیزن تین ماہ سے بڑھا کر نو ماہ تک کر دیا ہے۔
دیہات میں کسانوں کی محنت و مشقت نے مقامی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ بڈگام کے ایک کسان فیروز احمد کے مطابق ہر کسان سالانہ تین سے چار لاکھ روپے سبزیوں سے کماتا ہے جبکہ 3000 سے زائد غیر مقامی مزدور بھی یہاں ایک لاکھ روپے تک کماتے ہیں۔
کسان اب کھیرے، بینگن، ٹماٹر، شلجم، گاجر، مٹر، پیاز، لہسن، کدو، کریلا اور پالک جیسی سبزیاں بڑے پیمانے پر کاشت کر کے جموں و کشمیر کے علاوہ تمل ناڈو تک برآمد کرتے ہیں۔
وانی گنڈ کے محمد یعقوب، جو دو کنال زمین پر 20 برس سے سبزیاں اگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گھر کا خرچ بھی چلاتے ہیں اور کچھ بچت بھی کرتے ہیں لیکن بارش اور منڈی کے مسائل انہیں پریشان کرتے ہیں۔ ’’بھاری بارش نے کئی بار فصلیں تباہ کی ہیں، اور کوئی بیمہ سہارا نہیں دیتا۔‘‘
منڈی تک رسائی
سبزی منڈیوں تک رسائی اور ذخیرہ اندوزی کی کمی کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ زیادہ تر کسان براہ راست منڈی کے بجائے بروکروں کو کم داموں پر بیچنے پر مجبور ہیں۔ اقبال سبزی منڈی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری معراج الدین ناتھ کے مطابق لاجسٹک سہولیات کمزور ہیں اور وادی میں کولڈ اسٹوریج کی کمی کے باعث کسان اور تاجر بھاری نقصان اٹھاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ کشمیر سے سبزیاں دہلی، گجرات، پنجاب، تمل ناڈو اور کولکتہ تک پہنچتی ہیں لیکن سرینگر جموں قومی شاہراہ پر تاخیر کے باعث کئی بار سبزیاں راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہیں۔
حکومت کا دعویٰ
وزیر باغبانی و زراعت جاوید احمد ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کو قومی سطح کی منڈیوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے تاکہ انہیں بہتر مواقع ملیں۔ ان کے مطابق "Holistic Agriculture Development Program" کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی اور مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔
کراپ انشورنس
فصل بیمہ سکیم کے دائرے سے سبزیوں کا باہر ہونا کسانوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر سرتاج شاہ نے کہا کہ ’’ہم نے بیمہ کمپنیوں کے لیے ٹینڈرز جاری کیے ہیں اور ایک بار معاہدہ طے پانے کے بعد سبزیوں کو بھی بیمہ تحفظ حاصل ہوگا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: