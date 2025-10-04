ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شدید بارش کی پیش گوئی کے درمیان وشنو دیوی یاترا پانچ سے سات اکتوبر تک معطل
تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ جس میں 34 افراد ہلاک ہوئے تھے، یاترا 22 دن تک معطلی کے بعد 17 ستمبر کو دوبارہ شروع ہوئی تھی۔
Published : October 4, 2025 at 11:42 AM IST
جموں: اتوار (5 اکتوبر) سے شروع ہونے والی موسلادھار بارش کی پیش گوئی کے درمیان، شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے جمعہ کی رات کو جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں تریکوٹہ پہاڑیوں کے اوپر 5 سے 7 اکتوبر تک غار کی زیارت کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ اسپورٹس کمپلیکس (Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board Sports Complex) SMVDSB نے لکھا، "ہندوستانی محکمۂ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ خراب موسمی ایڈوائزری کے پیش نظر، وشنو دیوی یاترا 5 سے 7 اکتوبر 2025 تک معطل رہے گی اور 08/10/2025 کو دوبارہ شروع ہوگی۔ عقیدت مند سرکاری چینلز کے ذریعے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں۔"
بادل پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی اقدام
گائد لائنس میں بتایا گیا ہے کہ شرائن بورڈ نے موسلا دھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور بادل پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔
تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ میں 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے
واضح رہے کہ اس سے پہلے 26 اگست کو موسلادھار بارش کی وجہ سے ٹریک کے ساتھ تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 22 دن تک معطل رہنے کے بعد مندر کی زیارت 17 ستمبر کو دوبارہ شروع ہوئی، جس میں 34 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد بورڈ کو ہر طرف سے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
ہر سال تقریباً ایک کروڑ عقیدت مندوں کی حاضری
اس بار بورڈ نے یاتریوں سے کہا ہے کہ وہ بیس کیمپ کٹرہ کا سفر نہ کریں کیونکہ یاترا تین دن تک معطل رہے گی۔ واضح رہے کہ وشنو دیوی یاترا ہندوستان میں سب سے زیادہ قابل احترام یاتراؤں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال تقریباً ایک کروڑ لوگ اس غار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
یہ بھی یاد رہے کہ حال ہی میں نوراتری کے دوران ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے مندر میں پراتھنا کی اور ماتھا ٹیکا، ماتا ویشنو دیوی کے بیس کیمپ میں 'جے ماتا دی' کے نعرے اور بھجن پورے کٹرا میں گونج رہے تھے۔