ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شدید بارش کی پیش گوئی کے درمیان وشنو دیوی یاترا پانچ سے سات اکتوبر تک معطل

تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ جس میں 34 افراد ہلاک ہوئے تھے، یاترا 22 دن تک معطلی کے بعد 17 ستمبر کو دوبارہ شروع ہوئی تھی۔

Vaishno Devi Yatra Suspended From Oct 5 to 7 Amid Heavy Rain Forecast Urdu News
کٹرا، جموں میں ماتا ویشنو دیوی کے مندر کی فائل فوٹو (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: اتوار (5 اکتوبر) سے شروع ہونے والی موسلادھار بارش کی پیش گوئی کے درمیان، شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے جمعہ کی رات کو جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں تریکوٹہ پہاڑیوں کے اوپر 5 سے 7 اکتوبر تک غار کی زیارت کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔

ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ اسپورٹس کمپلیکس (Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board Sports Complex) SMVDSB نے لکھا، "ہندوستانی محکمۂ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ خراب موسمی ایڈوائزری کے پیش نظر، وشنو دیوی یاترا 5 سے 7 اکتوبر 2025 تک معطل رہے گی اور 08/10/2025 کو دوبارہ شروع ہوگی۔ عقیدت مند سرکاری چینلز کے ذریعے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں۔"

بادل پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی اقدام

گائد لائنس میں بتایا گیا ہے کہ شرائن بورڈ نے موسلا دھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور بادل پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔

تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ میں 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے

واضح رہے کہ اس سے پہلے 26 اگست کو موسلادھار بارش کی وجہ سے ٹریک کے ساتھ تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 22 دن تک معطل رہنے کے بعد مندر کی زیارت 17 ستمبر کو دوبارہ شروع ہوئی، جس میں 34 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد بورڈ کو ہر طرف سے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

ہر سال تقریباً ایک کروڑ عقیدت مندوں کی حاضری

اس بار بورڈ نے یاتریوں سے کہا ہے کہ وہ بیس کیمپ کٹرہ کا سفر نہ کریں کیونکہ یاترا تین دن تک معطل رہے گی۔ واضح رہے کہ وشنو دیوی یاترا ہندوستان میں سب سے زیادہ قابل احترام یاتراؤں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال تقریباً ایک کروڑ لوگ اس غار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ حال ہی میں نوراتری کے دوران ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے مندر میں پراتھنا کی اور ماتھا ٹیکا، ماتا ویشنو دیوی کے بیس کیمپ میں 'جے ماتا دی' کے نعرے اور بھجن پورے کٹرا میں گونج رہے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

ویشنو دیوی یاترا بائیس روز بعد آج سترہ ستمبر کو ہوگی بحال

بھاری بارش کی وجہ سے وشنو دیوی یاترا اگلے احکامات تک ملتوی

مسلسل بارش کے بعد ریاسی میں سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے گئے

آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہائی الرٹ،::: شدید بارش کے باعث 2 افراد ہلاک

وشنو دیوی یاترا بائیس دنوں کے بعد دوبارہ شروع، عقیدت مندوں میں نہایت جوش و خروش

ان ریاستوں میں موسلادھار بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا الرٹ، جانیں آج کا موسم

ماتا ویشنو دیوی یاترا گیارہویں روز بھی معطل، جموں سرینگر قومی شاہراہ چوتھے روز بھی بند

جموں و کشمیر:::: ادھم پور ہائی وے پر شدید بارش کے سبب لینڈ سلائڈنگ، پٹرول پمپ ملبے تلے دب گیا

اس ریاست کے کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا الرٹ، اسکولوں میں چھٹیاں، آئی ٹی ملازمین کو ورک فرام ہوم

For All Latest Updates

TAGGED:

YATRA SUSPENDED VAISHNO DEVIVAISHNO DEVI JAMMU KASHMIRSMVDSB KATRA JK NEWSHEAVY RAIN FORECAST IN JKVAISHNO DEVI YATRA SUSPENDED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.