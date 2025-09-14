ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھاری بارش کی وجہ سے وشنو دیوی یاترا اگلے احکامات تک ملتوی
شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ عقیدت مندوں سے تازہ صورت حال سے اپ ڈیٹ رہنے کی درخواست کی۔
Published : September 14, 2025 at 8:14 AM IST
نئی دہلی: شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے مطابق جموں و کشمیر کے بھون میں شدید بارش کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی یاترا عارضی طور پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بورڈ نے عقیدت مندوں سے سرکاری مواصلاتی چینلز کے ذریعے اپ ڈیٹ رہنے کی درخواست کی۔ پوسٹ میں لکھا گیا، "بھون اور ٹریک پر لگاتار بارش کی وجہ سے 14 ستمبر سے شروع ہونے والی شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کو اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں سے درخواست ہے کہ وہ سرکاری مواصلاتی ذرائع کی مدد سے اپ ڈیٹ رہیں۔"
شرائن بورڈ نے عقیدت مندوں کا شکریہ ادا کیا
قبل ازیں، شرائن بورڈ نے یاترا کی عارضی معطلی کے دوران عقیدت مندوں کے صبر اور سمجھ بوجھ کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یاترا کا دوبارہ شروع ہونا ہماری آستھا اور عزم کی تصدیق ہے اور بورڈ اس یاترا کے وقار اور سکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ
سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے،حکام نے کہا کہ مسلسل بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور مندر کی طرف جانے والی سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس سے یاتریوں کے لیے نقل و حرکت غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ بھی کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے بند ہے جس سے رابطہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یاترا کی طویل معطلی سے عقیدت مندوں میں مایوسی ہے۔ ساتھ ہی یاترا پر منحصر مقامی کاروباری اداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وشنو دیوی یاترا روک دی گئی
اس سے قبل بھی خراب موسم اور علاقے میں کئی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی یاترا کو مسلسل ملتوی رہی۔ یہ یاترا 26 اگست کو لینڈ سلائیڈنگ کے بعد روک دی گئی تھی جس میں 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ یہ تباہی دوپہر تین بجے کے قریب اس وقت ہوئی موسلا دھار بارش کی وجہ سے کٹرا سے مندر تک 12 کلومیٹر کے راستے پر اردھ کمواری میں اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی۔
مزید پڑھیں:
ماتا ویشنو دیوی یاترا گیارہویں روز بھی معطل، جموں سرینگر قومی شاہراہ چوتھے روز بھی بند
تصاویر میں دیکھیں: شدید بارش و لینڈ سلائیڈنگ سے جموں و کشمیر میں تباہی کے مناظر، معمولاتِ زندگی ٹھپ
جموں و کشمیر میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، 34 افراد ہلاک، وشنو دیوی یاترا معطل، تعلیمی ادارے بند