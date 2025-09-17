ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی یاترا 22 روز بعد 17 ستمبر کو بحال ہوگی
واضح رہے کہ 26 اگست کو لینڈ سلائیڈنگ میں 34 یاتریوں کی ہلاکت کے بعد ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی تھی۔
Published : September 17, 2025 at 12:04 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ مشہور مذہبی مقام 'ماتا ویشنو دیوی' کی یاترا 17 ستمبر 2025 (بدھ) سے دوبارہ شروع ہوگی۔ یاترا کی بحالی موسم کی سازگار صورت حال سے مشروط ہوگی۔
یاترا 26 اگست کو اچانک اس وقت معطل کر دی گئی تھی جب ویشنو دیوی تک جانے والے راستے پر بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 34 یاتری ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوگئے تھے۔ اس حادثے کے بعد انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات کے تحت یاترا کو فوری طور پر بند کر دیا تھا۔
Jai Mata DiVaishno Devi Yatra shall resume from September 17, 2025 (Wednesday) subject to favorable weather conditions. Devotees are requested to stay updated through official communication channels.For bookings please visit https://t.co/cdRLtcFYSM @OfficeOfLGJandK @diprjk— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 16, 2025
حادثے کے بعد علاقے میں بار بار ہونے والی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور مندر تک جانے والے راستے کو غیر محفوظ قرار دیے جانے کے باعث یاترا کو مسلسل 22 دن تک معطل رکھا گیا۔ شرائن بورڈ اور انتظامیہ کے مطابق خراب موسم کے پیش نظر راستے کی مرمت اور سکیورٹی اقدامات کو یقینی بنانے کے بعد ہی یاترا کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔
یاترا کی طویل معطلی کے دوران کٹرہ بیس کیمپ پر عقیدت مندوں نے کئی بار احتجاج کیا اور بورڈ سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد یاترا کی بحالی کو یقینی بنائے۔ بعض یاتریوں نے انتظامیہ کی ہدایات کے برخلاف سکیورٹی حصار توڑ کر یاترا پر جانے کی بھی کوشش کی۔
شرائن بورڈ نے اپنے آفیشل ’ایکس‘ ہینڈل پر کہا "جے ماتا دی... ویشنو دیوی یاترا 17 ستمبر سے دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، بشرطیکہ موسم سازگار رہے۔ عقیدت مند سرکاری ذرائع سے ملنے والی تازہ اطلاعات پر نظر رکھیں۔
قبل ازیں بورڈ نے 14 ستمبر کو یاترا بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا مگر شدید بارشوں کے باعث اس فیصلے پر عملدرآمد ممکن نہ ہوسکا۔ اس تاخیر نے یاتریوں میں مزید بے چینی پیدا کی اور احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا۔
