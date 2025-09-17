ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وشنو دیوی یاترا بائیس دنوں کے بعد دوبارہ شروع، عقیدت مندوں میں نہایت جوش و خروش
بہت سے عقیدت مندوں نے کہا کہ وہ حوصلہ شکن تھے اور گھر واپس جانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اچانک کال آ گئی۔
Published : September 17, 2025 at 11:19 AM IST
جموں: شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 22 دنوں تک معطل رہنے کے بعد، ویشنو دیوی یاترا 2025 آج بدھ، 17 ستمبر 2025 کو دوبارہ شروع ہوئی۔ یاترا کے دوبارہ شروع ہونے سے عقیدت مندوں کو راحت اور خوشی دونوں ملی، جن میں سے بہت سے کٹرا میں مندر کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک بھر سے یاتریوں کی آمد شروع ہو گئی ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا طویل انتظار بالآخر ختم ہو گیا ہے اور اب وہ مقدس مزار پر دیوی ماں کے درشن کر سکیں گے۔
ناگپور کے ایک یاتری نے کہا کہ ہم پچھلے چار دنوں سے یاترا شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 20 تاریخ کے ٹکٹ تھے، لیکن ہم انہیں منسوخ کرنے والے تھے۔ کل رات ہمیں اطلاع ملی کہ یاترا دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور اب اپنا سفر مکمل کر سکوں گا۔ ماتا رانی میری خواہش پوری کرے اور سب کو خوش رکھے۔
یاترا کو مکمل کرنا میرا مقدر
دریں اثنا، ایک اور یاتری امیش نے کہا، "میں بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ یاترا دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ میں کئی دنوں اور سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اس یاترا کو مکمل کرنا اور ماتا کی پوجا کرنا میرا مقدر تھا، مجھے یقین تھا کہ یاترا دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ وہ تھوڑا سا پریشان تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اس کے درشن کر سکوں گا۔"
مسلسل بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب یاترا روکی تھی
وشنو دیوی یاترا، جو 14 ستمبر 2025 کو شروع ہونے والی تھی، موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے مسلسل 20ویں دن ملتوی کر دی گئی تھی۔ مندر اور اس کی طرف جانے والے راستے پر مسلسل بارش کی وجہ سے یاترا ملتوی کر دی گئی تھی۔ عہدیداروں نے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیا تھا کیونکہ مسلسل بارشوں نے لینڈ سلائیڈنگ کو جنم دیا تھا اور مندر کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دی گئی تھیں جس سے زائرین کا سفر غیر محفوظ ہو گیا تھا۔
34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے
واضح رہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ بھی لینڈ سلائیڈنگ اور سڑک کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے کئی مقامات پر بند ہے جس سے رابطہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ طویل معطلی سے عقیدت مندوں کو مایوسی ہوئی ہے جب کہ یاتریوں پر انحصار کرنے والے مقامی کاروباریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ وشنو دیوی یاترا 26 اگست کو لینڈ سلائیڈنگ کے بعد معطل کر دی گئی تھی جس میں 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔