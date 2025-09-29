ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اخروٹ کی قیمتوں میں اضافے سے اڑی کے کاشتکار خوش، مرکزِی حکومت سے اخروٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اپیل

ہمیں اخروٹ کی معقول قیمت نہیں ملتی ہے۔ مرکزِی حکومت اخروٹ کو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے تو اس سے ہمیں کافی فائدہ پہنچے گا۔

قیمتوں میں اضافے سے کشمیر کے اخروٹ کے کاشتکار خوش (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 5:14 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 5:19 PM IST

اوڑی، بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): وادیٔ کشمیر میں محتلف خشک و رسیلے میوہ جات کی کاشتکاری ہوتی ہے، جس کے ذریعہ وادی کے کسان اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں۔ وہیں ان محتلف میوہ جات صنعت سے لاکھوں افراد بالواسطہ یا بلاواسطہ جڑے ہوئے ہیں، جو اس سے اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ میوہ صنعت جموں و کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے۔

اخروٹ کی قیمتوں میں اضافے سے اڑی کے کاشتکار خوش (Video Source: ETV Bharat)

اس میں سے زیادہ تر لوگ سیب کی صنعت کے ساتھ کئی دہائیوں سے وابستہ ہے۔ جب کہ کچھ لوگ اخروٹ کی صنعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقہ اوڑی لگاما کی بات کی جائے تو یہاں پر گزشتہ سالوں سے اخروٹ کے کاروبار کے ساتھ کافی لوگ منسلک ہیں۔

گزشتہ سالوں سے کافی نقصان سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا

دراصل اوڑی لگاما بارہمولہ ضلع کا ایک دور افتادہ سرحدی قصبہ ہے اور اگر امسال کی بات کی جائے تو اخروٹ کے کاشتکاروں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ کیونکہ 2014 کے بعد ان کے اخروٹوں کی مارکیٹ میں اچھی خاصی قیمتیں آ رہی ہیں۔ مقامی کسانوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہم اپنی زندگی پہاڑوں میں بسر کرتے ہیں اور سالوں سال سے ہم اخروٹ کے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن گزشتہ سالوں سے ہم کو کافی نقصان سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے۔

اڑی میں کشمیر کے اخروٹ کے کاشتکار خوش (ETV Bharat)

دس سالوں کے بعد اچھی قسم کی قیمتیں ملی

انہوں نے کہا کہ موسم کی مار اور نامساعد حالات اور دیگر چیلنجوں کی وجہ سے ہمارے اخروٹ کی مارکیٹ میں قیمتیں کافی کم آتی تھی لیکن امسال مارکیٹ میں قیمتیں کافی بہتر ہیں اور اس وقت ہم 1200 روپے فی کلو کے حساب سے اپنا مال بیچتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دس سالوں کے بعد ہم کو اس قسم کی قیمتیں ملی ہیں اور جب ہم اوڑی لگاما کی بات کریں تو یہاں کے کاشتکاروں کے لیے یہ کافی خوشی کی بات ہے۔

اخروٹ کی صفائی کے بعد محفوظ کیا جا رہا ہے (ETV Bharat)

مال کم ہے لیکن قیمتیں اچھی ہیں

انہوں نے مزید کہا کہ وادیٔ کشمیر میں گزشتہ سالوں سے ہارٹیکلچر سیکٹر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس میں سیب صنعت سے وابستہ فروٹ گروورز کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب صرف ایک صنعت بچی ہے اور وہ اخروٹ ہے اور اللہ نے ہم پر مہربانی کی کہ امسال اگر مال کم ہے لیکن قیمتیں کافی اچھی ہیں۔


انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے رہائشی اور اطراف کے لوگ اخروٹ گری (Wallnut kernel) کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں اور ہماری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ اس علاقے میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس فیکٹری بنانی چاہیے تاکہ ہمارے کاروبار کو اور زیادہ وسعت ملے۔

اخروٹ کا صاف کرکے سکھایا جارہا ہے (ETV Bharat)

صنعت کو مزید وسعت دینے کی ضرورت

انہوں نے بتایا کہ جو اوڑی لگاما ہے یہاں کے اخروٹ بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کیونکہ یہ کھانے میں کافی لذیذ ہوتے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس صنعت کو مزید وسعت دینے کی پوری کوشش کی جائے تاکہ جو بےروزگار نوجوان ہیں وہ اس کاروبار کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔

اخروٹ کی صفائی کی جارہی ہے (ETV Bharat)

مرکزِی حکومت سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کی اپیل

کاشتکاروں کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں اس کی معقول قیمت نہیں ملتی ہے۔ مرکزِی حکومت بھی اس کو فروغ دینے کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں کرتی ہے، اخروٹ کو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچا جاتا تو اس سے ہمیں کافی فائدہ پہنچتا، پھر بھی ہم اپنی فصل کو یہاں مقامی منڈیوں میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں تاہم ہمیں وہاں کوئی معقول کا قیمت نہیں ملتی، جموں و کشمیر انتظامیہ بھی اس کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ جس کی وجہ سے کاروباریوں کو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

کاشتکار اخروٹ کی صفائی کرتے ہوئے (ETV Bharat)

