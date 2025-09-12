عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک کی گرفتاری پر ہنگامہ! وحید پرہ نے بیان دیا، شوکاز نوٹس جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک کی گرفتاری پر ہنگامہ! وحید پرہ نے بیان دیا، شوکاز نوٹس جاری
جموں و کشمیر پولیس نے ڈوڈا کے ایم ایل اے مہراج ملک کے خلاف پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا ہے۔
سری نگر: جموں و کشمیر اسمبلی سیکرٹریٹ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ پرہ نے الزام لگایا ہے کہ اسمبلی اسپیکر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت اے اے پی ایم ایل اے مہراج ملک کی گرفتاری کی حمایت کرکے عوام کو گمراہ کررہے ہیں۔
عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم ایل اے مہراج ملک کے خلاف پیر کو ڈوڈا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے امن عامہ کے لیے خطرہ ہونے کی وجہ سے پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کے بعد افسر نے اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر کو قواعد کے تحت گرفتاری کی اطلاع دی۔
10 ستمبر کو جاری ہونے والے تین صفحات پر مشتمل شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے سات دن کا وقت دیا ہے بصورت دیگر ان کے خلاف اسمبلی بزنس رولز کے تحت استحقاق کی خلاف ورزی اور توہین کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اسمبلی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس رولز کے مطابق سپیکر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر سیشن چل رہا ہے تو ایوان کو جلد از جلد مطلع کریں، بصورت دیگر اراکین اسمبلی کی معلومات کے لیے اسے بلیٹن میں سرکلیٹ کریں۔
تاہم، پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ، جو اس نوٹس کے مرکز میں ہیں، نے ٹویٹ کیا اور اسے شرمناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے ایک منتخب ایم ایل اے پر پی ایس اے کی حمایت جمہوریت پر سیدھا حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایکشن لیں، قانون ساز ادارے کو خاموش نہ ہونے دیں۔ آج یہ مہراج ہے، کل یہ تم بھی ہو سکتے ہیں۔
اسپیکر نے پوسٹ میں حقائق پر مبنی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ پرہ نے غلط اور مسخ شدہ معلومات دے کر عوام کو گمراہ کیا ہے اور اسپیکر کی 'غیر جانبداری' پر شک کیا ہے۔
ایوان کے قواعد و ضوابط کا حوالہ دیتے ہوئے نوٹس میں کہا گیا کہ غیر جانبداری سپیکر کے عہدے کا لازمی وصف ہے اور 'اسپیکر کے فرائض کی غیرجانبداری سے انجام دہی پر کوئی حملہ یا الزام ہمیشہ سے استحقاق کی خلاف ورزی اور ایوان کی توہین سمجھا جاتا رہا ہے۔'
نوٹس کے مطابق سپیکر نے اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبران کو دی گئی مراعات اور آزادی اظہار کا ادارے کے تقدس کو مجروح کرنے کے لیے غلط استعمال نہ کیا جائے۔ کئی ایم ایل ایز نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خلاف ورزی کی سزا کے طور پر کسی رکن کو سیشن سے کچھ وقت کے لیے معطل کر دیں۔
پرہ نے کہا کہ وہ سپیکر کو ایک 'والد شخصیت' سمجھتے ہیں اور ان کی یا ان کے دفتر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "سیشنز کے دوران، میں نے ذاتی طور پر ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے ایوان کو چلایا، تنوع کو برقرار رکھا اور آوازوں کو جگہ دی۔
انہوں نے کہا کہ اگر سپیکر کا دفتر کسی منتخب رکن کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، مذمت کرتا ہے یا اس کا دفاع نہیں کرتا تو یہ ایک خطرناک نظیر قائم کرتا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ کسی خاص شخص کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کا معاملہ ہے، جو جموں و کشمیر کے شہریوں کی نمائندگی کے لیے آخری جگہ رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تشویش پر سوال اٹھانے کے بجائے سپیکر کو اس کی حمایت کرنی چاہئے تھی۔