پونچھ میں فوجی نقل و حرکت سے لوگ خوفزدہ، پاکستانی گولہ باری سے ہوئی تباہی کے زخم پھر تازہ
آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے پونچھ شہر میں گولہ باری سے شدید تباہی مچائی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2025 at 8:47 PM IST
جموں (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں گزشتہ چند روز سے فوجی نقل و حرکت میں اچانک اضافے نے مقامی آبادی میں تشویش اور خوف کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پانچ ماہ قبل آپریشن سندور کے بعد پاکستانی گولہ باری نے قیامت خیز تباہی مچادی اور کئی قیمتی جانیں بھی تلف ہو گئی تھیں۔
پونچھ کے رہائشیوں کے مطابق سڑکوں پر فوجی قافلوں اور اسلحے کی غیر معمولی سرگرمیوں نے مئی کی اُس صبح کی یاد تازہ کر دی جب بھارت نے ’’آپریشن سندور‘‘ کے دوران پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اور اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے پونچھ شہر کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی تھی۔
عدیل پٹھان، جو اس سانحے میں ہلاک ہونے والے جڑواں بھائی بہن - زین اور زویا - کے ماموں ہیں، کہتے ہیں: ’’یہ منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ ایسا لگا جیسے پھر کچھ ہونے والا ہے۔ مئی جیسی تباہی دوبارہ نہ ہو، اس خوف سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سورن کوٹ واپس جا رہے ہیں۔‘‘
پٹھان کے مطابق اُن کے خاندان کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے۔ ’’ہم اپنے بچوں کو بھول نہیں سکتے۔ رات دن اُن کا خیال رہتا ہے۔ کسی نئی کشیدگی کا سامنا کرنے کے اب ہم متحمل نہیں۔‘‘ پونچھ کے ایک اور رہائشی تنویر ڈار نے بتایا کہ ’’جب بھی کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہوتی ہے، ہم سب کے ذہن میں ان دنوں کی یاد پھر تازہ ہو جاتی ہے۔ اُس وقت اسکول، عبادت گاہیں، اور گھر سبھی تباہ ہوئے تھے۔ ظاہری زخم شاید بھر گئے ہوں، مگر ذہنی خوف ابھی باقی ہے۔‘‘
تاہم ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ’’حالات معمول پر ہیں۔‘‘ ڈپٹی کمشنر پونچھ اشوک کمار شرما نے بتایا: ’’فوجی نقل و حرکت معمول کی کارروائی کا ایک حصہ ہے، کسی قسم کی غیر معمولی صورتحال نہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔‘‘
ان کی یقین دہانی کے بعد علاقے میں قدرے سکون لوٹ آیا ہے، تاہم مئی کی گولہ باری کی یادیں اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔
