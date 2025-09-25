ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ بدامنی جموں کشمیر کی تقسیم، تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ: میرواعظ کشمیر
میرواعظ کشمیر مولوی عمرفاروق نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ کئے گیے وعدوں کو پورا کرکے جانی نقصان سے بچنے کی امید ظاہر کی ہے۔
سرینگر (پرویز الدین) : علیحدگی پسند لیڈر اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے لداخ میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’یہ پرتشدد مظاہرے جموں و کشمیر کی تقسیم اور تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔‘‘
میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ’’لداخ کے مظاہروں میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم اور تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’لداخ کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔‘‘
Deeply saddened by the loss of precious human life in Ladakh protests. The aftershocks of the unilateral decision of dismemberment and downgrading of the state of J&K, and the unkept promises made to its people there after, are bearing these unfortunate consequences. Hope…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 25, 2025
اپنے پوسٹ میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت لداخ کے لوگوں سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرے گی وعدے وفا کر کے وہاں کے عام لوگوں کی جانیں بچائی جائیں گیں۔
واضح رہے کہ لیہہ اپیکس باڈی (LAB)، جو لداخ کو ریاستی درجے دینے اور چھٹے شیڈول کے مطالبے کی تحریک کی حمایت کر رہی ہے، کی جانب سے بدھ کو ہڑتال کی کال دوران لہیہ میں مظاہرے ہوئے جو پر تشدد رخ اختیار کر گئے اور ان پر تشدد مظاہروں میں لوگوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ 80 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔
ادھر، مرکزی وزارت داخلہ نے بدھ کو سماجی کارکن سونم وانگ چُک کو لیہہ میں بدامنی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو کہ 15 روز سے بھوک ہڑتال پر تھے۔ وانگ چُک، جو لداخ کے لیے ریاستی درجے کو لے کر15 روزہ بھوک ہڑتال پر تھے، نے گزشتہ روز تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔
