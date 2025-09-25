ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ بدامنی جموں کشمیر کی تقسیم، تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ: میرواعظ کشمیر

میرواعظ کشمیر مولوی عمرفاروق نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ کئے گیے وعدوں کو پورا کرکے جانی نقصان سے بچنے کی امید ظاہر کی ہے۔

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 25, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : علیحدگی پسند لیڈر اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے لداخ میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’یہ پرتشدد مظاہرے جموں و کشمیر کی تقسیم اور تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔‘‘

میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ’’لداخ کے مظاہروں میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم اور تنزلی کے یکطرفہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’لداخ کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔‘‘

اپنے پوسٹ میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت لداخ کے لوگوں سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرے گی وعدے وفا کر کے وہاں کے عام لوگوں کی جانیں بچائی جائیں گیں۔

واضح رہے کہ لیہہ اپیکس باڈی (LAB)، جو لداخ کو ریاستی درجے دینے اور چھٹے شیڈول کے مطالبے کی تحریک کی حمایت کر رہی ہے، کی جانب سے بدھ کو ہڑتال کی کال دوران لہیہ میں مظاہرے ہوئے جو پر تشدد رخ اختیار کر گئے اور ان پر تشدد مظاہروں میں لوگوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ 80 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔

ادھر، مرکزی وزارت داخلہ نے بدھ کو سماجی کارکن سونم وانگ چُک کو لیہہ میں بدامنی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو کہ 15 روز سے بھوک ہڑتال پر تھے۔ وانگ چُک، جو لداخ کے لیے ریاستی درجے کو لے کر15 روزہ بھوک ہڑتال پر تھے، نے گزشتہ روز تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. لداخ میں خلا کو جلد پر کیا جائے ورنہ۔۔۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا مرکزی سرکار کو مشورہ
  2. لداخ میں شدید جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ، پانچ ہلاک، پچاس افراد حراست میں، عمر عبداللہ نے کہا، دہلی کی اب آنکھیں کھل جانا چاہیے

For All Latest Updates

TAGGED:

LADAKH SITUATIONVIOLENCE IN LADAKHMIRWAIZ KASHMIR MOLVI UMAR FAROOQUNREST IN LADAKHMIRWAIZ KASHMIR ON LADAKH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.