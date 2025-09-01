ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیر داخلہ امت شاہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے جموں پہنچ گئے، راج بھون میں اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی کریں گے - AMIT SHAH JAMMU VISIT

کشتواڑ، کٹھوعہ، ریاسی اور رامبن اضلاع میں بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب کے نتیجے میں 130 سے ​​زائد افراد ہلاک ہوے ہیں۔

وزیر داخلہ امت شاہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے جموں پہنچ گئے
وزیر داخلہ امت شاہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے جموں پہنچ گئے (File Photo: Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 12:04 AM IST

جموں: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کو جموں و کشمیر میں شدید بارش اور سیلاب کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے پہنچ گیے ہیں۔

شاہ جموں کے ہوائی اڈے پر اترے اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ حکام نے بتایا کہ اس کے بعد وہ راج بھون کی طرف روانہ ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ شاہ پیر کو راج بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے تاکہ راحتی اقدامات کا جائزہ لیا جا سکے۔

امت شاہ اپنے دورے کے دوران کٹرہ کی صورتِ حال کا بھی جائزہ لیں گے جہاں ماتا ویشنو دیوی یاترا کے راستے پر بھاری بارشوں اور لینڈ سلائیڈز کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔

وزیر داخلہ متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کریں گے اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے جو راج بھون جموں میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں نقصانات، جاری امدادی اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی وزارت داخلہ کے افسران اور جموں و کشمیر انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔

امت شاہ اپنے دورے کے دوران کٹرہ، جو ماتا ویشنو دیوی کا بیس کیمپ ہے، سمیت دیگر متاثرہ مقامات کا فضائی سروے کر سکتے ہیں۔ وہ ناریانہ اسپتال بھی جا سکتے ہیں جہاں یاترا راستے پر لینڈ سلائیڈ کے زخمی زیرِ علاج ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ کشتواڑ بھی جائیں گے تاکہ بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا موقع پر جائزہ لے سکیں۔

راج بھون میں اجلاس کے بعد انہیں سکیورٹی ایجنسیوں اور انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو و ریلیف آپریشنز اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔

14 اگست سے کشتواڑ، کٹھوعہ، ریاسی اور رامبن اضلاع میں بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب کے نتیجے میں 130 سے ​​زائد افراد ہلاک، 120 سے زائد زخمی اور 33 لاپتہ ہیں۔

26-27 اگست کو ہونے والی ریکارڈ بارش نے بھی جموں اور دیگر میدانی علاقوں میں نشیبی علاقوں میں اچانک سیلاب پیدا کیا جس سے سرکاری اور نجی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔

(PTI ان پٹ کے ساتھ)

