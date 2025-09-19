ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مرکزی وزیر زراعت شیو راج سنگھ چوہان نے جموں میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا
مرکزی وزیر زراعت، شیو راج سنگھ چوہان کی جانب سے کسانوں کے لیے ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے۔
Published : September 19, 2025 at 7:41 PM IST
جموں : مرکزی وزیر زراعت و کسان بہبود شیو راج سنگھ چوہان نے آج آر ایس پورہ کے سرحدی گاؤں بڈيال برہمنہ کا دورہ کیا جو حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اپنی آمد کے فوراً بعد کھیتوں کا معائنہ کیا اور کھڑی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا۔
بعد ازاں انہوں نے متاثرہ کسانوں اور مقامی عوام کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت اس مشکل گھڑی میں جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرکز، یو ٹی حکومت کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہر ممکن امداد فراہم کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزارت داخلہ، جل شکتی، دیہی ترقی اور زراعت کی ٹیمیں پہلے ہی متاثرہ علاقوں کا سروے کر چکی ہیں اور اپنی تفصیلی رپورٹیں پیش کریں گی۔
اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ جگل کشور، ریاستی وزیر زراعت جاوید احمد ڈار، مقامی ایم ایل ایز اور مرکزی و یو ٹی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کسانوں سے براہِ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے۔ بعد ازاں جموں شہر میں وزیر زراعت نے یو ٹی حکومت کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کئی ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ کسانوں کو فوری طور پر پردھان منتری کسان اسکیم کی ایک قسط جاری کی جائے گی۔ اسی طرح دیہی مزدوروں کو منریگا کے تحت اضافی 50 ایامِ کار فراہم کیے جائیں گے، جس سے موجودہ 100 دن کی جگہ 150 دن کی ضمانت ملے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب میں ہلاک ہونے والے پالتو جانوروں کے نقصانات کی بھی تلافی کی جائے گی۔ جموں و کشمیر انتظامیہ کے مطابق تقریباً 5000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے جن کی دوبارہ تعمیر کے لیے فوری امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ہر گھر کی تعمیر کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار روپے اور علیحدہ بیت الخلا کے لیے رقم فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، خود امدادی گروپوں کے نقصان کی تلافی کے لیے 76 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے سوپور فروٹ منڈی کا دورہ کیا
وزیر زراعت نے مشورہ دیا کہ کھیتوں میں جمی ریت کو کسان اپنے استعمال میں لائیں اور اس سلسلے میں جموں و کشمیر محکمۂ کانکنی کو متاثرین کے حق میں ضابطے نرم کرنے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر حکومت کے پاس آفاتِ سماوی کے لیے تقریباً 2499 کروڑ روپے موجود ہیں، جنہیں موجودہ سیلاب متاثرین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر مرکزی حکومت مزید امداد بھی فراہم کرے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ٹوٹی ہوئی نہروں اور حفاظتی بندوں کی مرمت مرکزی امداد سے کی جائے گی۔