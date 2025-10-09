کشمیر، سرچ آپریشن کے دوران عدم شناخت لاش برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، سرچ آپریشن کے دوران عدم شناخت لاش برآمد
حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی شناخت اور موت کی وجہ معلوم ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2025 at 6:46 PM IST
اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں جمعرات کے روز ایک عدم شناخت لاش بر آمد ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق لاش فوج کی جانب سے چلائے جا رہے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران پائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ علاقے میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے ضلع کے اہلن گڈول، کوکرناگ میں گھنے جنگلات میں سرچ آپریشن شروع کیا تھا تاہم اس دوران دو فوجی اہلکار لاپتہ ہوئے تھے۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ متوفی کی شناخت اور موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اور لاش کو طبی و قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ لاش عام شہری کی ہے یا لاپتہ ہوئے فوجی اہلکاروں میں سے ایک کی؟ اس بارے میں سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
واضح رہے کہ 6 اکتوبر کو خراب موسم کے دوران مذکورہ جنگلاتی علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا تھا تاہم اس دوران دو فوجی اہلکار لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد فوج اور پولیس نے لاپتہ اہلکاروں کی بازیابی کے لئے مشترکہ طور پر گڈول، کوکرناگ کے گھنے جنگلات میں وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا جو ابھی تک جاری ہے۔
فوج کے مطابق سرچنگ ٹیم اُس روز برفانی طوفان کی زد میں آ گئی تھی، جس کے بعد دو فوجیوں کا رابطہ ٹیم سے منقطع ہو گیا تھا۔
