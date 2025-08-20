بے روزگار ڈینٹل سرجنز ایسوسی ایشن کا جموں میں احتجاج

جموں:( محمد اشرف گنائی) بے روزگار ڈینٹل سرجنز ایسوسی ایشن نے آج جموں پریس کلب کے باہر زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا اور جموں و کشمیر ہیلتھ سروسز و ڈینٹل کالجز میں نوکریوں کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز لیے نعرے بازی کرتے رہے اور الزام لگایا کہ 2008 سے ہزاروں ڈینٹل سرجنز روزگار کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جبکہ حکومت اس سنگین مسئلے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
مظاہرین نے کہا کہ حکومتی لاپرواہی کے باعث ان کا مستقبل غیر یقینی ہوگیا ہے اور وہ اپنے معمر والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت فوری طور پر ایک جامع پالیسی بنا کر انہیں سروسز میں جذب کرے کیونکہ ہسپتالوں میں سینکڑوں اسامیاں خالی پڑی ہیں لیکن اس کے باوجود ڈینٹل سرجنز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
ایک احتجاجی ڈاکٹر امن شرما نے بتایا کہ 2014 میں بھی دو ماہ طویل احتجاج ہوا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بھرتی کی پالیسی بنائی جائے گی لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینٹل سرجنز کی بھرتی کے لیے ایک فائل جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (جے کے پی ایس سی) کے ذریعے تیار کی گئی تھی مگر وہ ہیلتھ سروسز اور فنانس ڈیپارٹمنٹ کی فائلوں میں اٹکی ہوئی ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائیں۔ ہر سال ڈینٹل سرجنز کی بھرتی کے لیے مستقل پالیسی مرتب کی جائے اور الگ سے ڈائریکٹوریٹ آف ڈینٹسٹری قائم کیا جائے تاکہ ان کے مسائل حل ہوسکیں۔
ڈاکٹر پریا نامی ایک احتجاجی نے کہا کہ 2008 کے بعد سے ڈینٹل سرجنز کی اسامیوں کا اعلان نہیں کیا گیا اور ان کا نہ ختم ہونے والا انتظار جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں تقریباً 8000 ڈینٹل سرجنز رجسٹرڈ ہیں جن میں سے 3200 سے زائد بے روزگار ہیں اور ہر سال مزید 300 بی ڈی ایس فارغ التحصیل ہو کر اس بیروزگاری کے ڈھیر میں اضافہ کر رہے ہیں۔