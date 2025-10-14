ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کپواڑہ میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں دو دہشت گرد ہلاک
یہ انکاؤنٹر پیر کی شام کپواڑہ سیکٹر میں ایل او سی پر عسکریت پسندوں کی دراندازی کی کوشش کے دوران شروع ہوا۔
Published : October 14, 2025 at 9:40 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے کپواڑہ میں مچل اور دودنیال کے قریب لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر سکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اے این آئی نے فوجی حکام کے حوالے سے اس کی اطلاع دی ہے۔
فوجی اہلکاروں نے پیر کی رات دیر گئے کپواڑہ میں ایل او سی سے متصل علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا۔ حکام نے بتایا کہ عسکریت پسند دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ فوجی اہلکاروں نے دراندازوں کو چیلنج کیا۔ دونوں فریق کے بیچ فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا۔ فی الحال علاقے میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔
پیر کے روز ہندوستانی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا کہ "جموں و کشمیر کے کپواڑہ سیکٹر میں فوج کے دستوں نے لائن آف کنٹرول پر کچھ مشتبہ نقل و حرکت دیکھی اور شام کو تقریباً سات بجے اس کی طرف فائرنگ کی۔ فی الحال علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔''
واضح رہے کہ تازہ انکاؤنٹر جموں و کشمیر کے راجوری ضلع کے کنڈی پولیس اسٹیشن کے تحت بیرانتھب علاقے میں دہشت گردوں اور جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے کچھ دن بعد ہوا ہے۔
گذشتہ ہفتے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی تھی اور اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ دہشت گرد برف باری اور موسم کی خراب صورت حال کا فائدہ اٹھا کر جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد سے دراندازی نہ کریں۔
یہ ہدایت 9 اکتوبر کو قومی دارالحکومت میں شاہ کی صدارت میں مرکزی زیر انتظام علاقے میں زمینی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اعلیٰ سطح کے سیکورٹی جائزہ اجلاس کے دوران آیا۔
تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی داخلہ سکریٹری، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر، آرمی چیف، چیف سکریٹری اور جموں و کشمیر کے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کے ڈائریکٹر جنرلز اور حکومت ہند، فوج اور جموں انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔