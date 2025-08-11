سرینگر: جموں و کشمیر کے سرینگر میں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ اتوار کی رات سرینگر میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں پولیس کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے جب کہ تیسرا زخمی ہو گیا۔ شری ہری سنگھ اسپتال (ایس ایم ایچ ایس) کے ایک سینئر ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ تینوں لوگوں کو اتوار کی دیر شب ان ہسپتال میں لایا گیا تھا۔
ڈاکٹر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "دو افراد کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا جب کہ تیسرے کی حالت مستحکم تھی۔" مرنے والوں کی شناخت پانتھا چوک سرینگر میں تعینات 23 بٹالین کے سچن ورما اور اونتی پورہ میں تعینات 21 بٹالین کے شُبھم سیت کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمی اہلکار کی شناخت ریلوے اسٹیشن اونتی پورہ پر تعینات 23 بٹالین کے مستان سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔
ابتدائی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں سب انسپکٹر ایک نجی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب وہ سرینگر کے نوگام کے مضافات میں نیشنل ہائی وے 44 پر سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئے۔
ان تینوں اہلکاروں کو 38 روزہ امرناتھ یاترا کے دوران ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو جموں جا رہے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے یاترا کا اختتام ہو گیا۔
ڈاکٹر کے مطابق ہلاک شدگان کی لاشوں کو قانونی لوازمات پورے کیے جانے کے لیے پولیس ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جموں و کشمیر کے اودھم پور ضلع کے کنڈوا بسنت گڑھ علاقے میں پیش آئے ایک دردناک حادثے میں سی آر پی ایف کے دو جوانوں کی موت ہو گئی تھی جب کہ 12 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں سی آر پی ایف اہلکاروں کی گاڑی حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری جس کی وجہ سے گاڑی پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔
