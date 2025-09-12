ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں دو ’عادی‘ مجرموں پر پی ایس اے عائد، جیل روانہ
شوپیان پولیس کا کہنا ہے کہ جیل بھیجے گئے ’بدنام اور عادی‘ مجرموں کے خلاف ایک درجن ایف آئی آرز درج ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2025 at 6:00 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں پولیس نے جرائم پیشہ اور عادی مجرموں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے دو ’’بدنام‘‘ نقب زنوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔
شوپیاں پولیس کے مطابق ضلع کے میمندر علاقے کے رہائشی الطاف مشتاق گانی ولد مشتاق احمد گانی اور آستاں محلہ، ارہامہ کے شوکت احمد وانی ولد غلام نبی کو گرفتار کرکے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ’’دونوں ملزمان کے خلاف گزشتہ ایک دہائی کے دوران کئی جرائم سے متعلق کیسز درج ہیں، جن میں پولیس اسٹیشن شوپیان میں مجموعی طور پر 12 ایف آئی آر درج ہیں؛ ان میں 7 ایف آئی آر الطاف مشتاق اور 5 ایف آئی آر شوکت احمد کے خلاف ہیں۔‘‘
جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان بار ہا گرفتاری اور قانونی کارروائی کے باوجود ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ جرائم میں ملوث ہوتے رہے، جس سے لوگوں کو شدید پریشانی اور خطرہ لاحق تھا۔ پولیس بیان کے مطابق ’’ان (دونوں) کی مسلسل سرگرمیوں میں چوری، ڈکیتی اور دھمکانے جیسے جرائم شامل ہیں، جس کے بعد انہیں ’عادی مجرم‘ قرار دیا گیا۔‘‘
شوپیاں پولیس کا دعویٰ ہے کہ سبھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ضلع مجسٹریٹ شوپیان نے ان کے خلاف حراستی احکامات جاری کیے، جس کے بعد دونوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے کر ڈسکٹرٹ جیل اُدھمپور بھیج دیا گیا۔
شوپیاں پولیس نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سخت کارروائی جاری رہے گی اور ضلع میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایسے عادی مجرموں کے خلاف مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
