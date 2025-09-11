ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں 'انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ اور فلڈ رسک ریڈکشن' کے عنوان سے دو روزہ تربیتی اور صلاحیت سازی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔
Published : September 11, 2025 at 11:17 AM IST
اونتی پورہ/ترال (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جب کہ امسال پورے شمالی بھارت میں قدرتی آفات بادل پھٹنے اور موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں واقع اسلامک یونیورسٹی میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے دو روزہ سیمنار کا اہتمام کیا گیا۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST)، اونتی پورہ میں آج "انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ اور فلڈ رسک ریڈکشن" کے عنوان سے ایک اہم دو روزہ تربیتی اور صلاحیت سازی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔
یہ پروگرام سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن (سی ڈی آر آر)، محکمہ ماحولیات، پائیداری اور موسمیاتی تبدیلی، اور محکمہ منصوبہ بندی اور جیومیٹکس کی طرف سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ، ریلیف، بحالی اور تعمیر نو (ڈی ڈی ایم آر آر آر)، حکومت جموں و کشمیر کے تعاون سے مشترکہ طور پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں جموں و کشمیر کے مختلف محکموں کے علاوہ چھ سرکاری افسران بھی حصہ لے رہے ہیں۔
افتتاحی تقریب میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بطور مہمان خصوصی، یونیورستی کے وائس چانسلر اور ورکشاپ کے سرپرست پروفیسر شکیل اے رومشو، ڈاکٹر مظفر احمد، سابق ممبر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) وغیرہ نے بطور مہمان شرکت کی۔ جمیل (جے کے اے ایس)، ڈپٹی سکریٹری، ڈی ڈی ایم آر آر آر، نے بطور مہمان شرکت کی۔
اپنے صدارتی خطاب میں ناصر اسلم وانی نے اس طرح کی ورکشاپ کی اہمیت پر زور دیا اور نشاندہی کی کہ بادل پھٹنے کی تعدد سنہ 2014 کے مقابلے میں گذشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر بڑھی ہے۔ رام منشی باغ اور سنگم میں پانی کی سطح میں اضافے کی حالیہ مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اضافی سیلابی راستوں کی نشاندہی اور کمیونٹی کی حساسیت کو بڑھانے پر زور دیا۔ معروف ماہر ارضیات اور یونیورسٹی کے وایس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی۔
اس دو روزہ ورکشاپ میں ہائیڈرولوجیکل ماڈلنگ، اربن فلڈ مینجمنٹ، جیو اسپیشل ٹیکنالوجیز، آبی وسائل پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، اور کمیونٹی کی بنیاد پر آفات کی تیاری جیسے موضوعات پر تکنیکی سیشنز، بات چیت اور ہینڈ آن ٹریننگ کا ایک سلسلہ پیش کیا جائے گا، جس کا انعقاد معروف ماہرین اور پریکٹیشنرز کریں گے۔ اس تقریب نے ماہرین، محققین، سرکاری حکام، اور پریکٹیشنرز کو ہمالیہ کے خطے میں پائیدار پانی کے انتظام اور سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے علم، ہنر، اور باہمی تعاون کی حکمت عملیوں کو تیار کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔
