گاندربل میں دوستوں نے کیا ساتھی کا قتل، لاش بجلی کنال میں پھینکی: ایس ایس پی گاندربل
کرکٹ کھیلنے کے دوران ہوئے جھگڑے کے بعد دونوں ملزمین اپنے ساتھی کو سازش کے تحت قتل کر دیا۔
Published : September 25, 2025 at 9:13 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر کے گاندربل ضلع کے سب ڈویژن کنگن میں اس وقت کہرام مچ گیا جب ایک دل دہلا دینے والا قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گاندربل پولیس نے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے ایک نوجوان کی لاش پاور کنال سے برآمد کی۔ بعد ازاں پولیس نے ابتدائی جانچ کی بنیاد پر انکشاف کیا کہ یہ قتل کا معاملہ ہے۔
پولیس کے مطابق مقتول کو اس کے ہی دو ساتھیوں نے پہلے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور پھر لاش بجلی کنال میں پھینک دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل رات کے 10 بجے مقتول نوجوان کے دو دوستوں نے اسے اپنے ساتھ شادی تقریب میں لے جانے کا پروگرام بنایا اور دھوکے سے اس کو قتل کر کے لاش پاور کنال میں پھینک دی۔ پولیس نے معاملے کی نسبت وضاحت کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کچھ روز قبل کرکٹ کھیلنے کے دوران ان لوگوں کے بیچ تو توں میں میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ملزم ساتھیوں نے اس کو مارنے کی سازش رچی۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مقتول کی شناخت اعجاز احمد راتھر ولد غلام محمد راتھر ساکن سلطان کالونی کنگن کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز اپنے دو دوستوں نیاز الحق اور معین کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا جب ان کے درمیان شروع ہوئی تلخ کلامی جھگڑے میں بدل گئی۔ بعد ازاں دونوں ملزموں نے سازش رچی اور اس کے تحت ایک تار خریدی جس کی خریداری کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے اور اسی تار سے اعجاز کا گلا گھونٹ دیا گیا اور لاش بجلی کنال میں پھینک دی۔
انہوں نے کہا کہ واردات میں استعمال شدہ تار برآمد کر لی گئی ہے اور مقتول کی گردن پر واضح طور پر گلا دبانے کے نشانات موجود تھے۔ ایس ایس پی کے مطابق کیس کو سائنسی شواہد کی بنیاد پر مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ عدالت میں ملزمان کو سخت سزا دی جا سکے۔ انہوں نے اس واقعے کو نہایت ہی افسوسناک قرار دیا۔
لاش کو برآمد کرنے کے لئے ایس ڈی آر ایف اور پولیس نے مشترکہ طور پر 12 گھنٹے طویل آپریشن چلایا جس دوران علاقے میں حفاظتی دستے بھی تعینات کیے گئے تاکہ امن و قانون کی صورت حال کو برقرار رکھا جا سکے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عوامی حلقوں نے پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور مانگ کی کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
