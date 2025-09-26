ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں پانچ ماہ بعد 12 مزید سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا حکم
سیاحتی مقامات کے اعلیٰ ترین انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد ایل جی منوج سنہا نے انھیں 29 ستمبر سے دوبارہ کھولنے کا حکم دیا۔
Published : September 26, 2025 at 10:26 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں گزشتہ پانچ ماہ سے بند رہنے کے بعد بارہ مزید سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو سری نگر راج بھون میں یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹر (یو ایچ کیو) میٹنگ میں سیکورٹی جائزہ لینے کے بعد جموں و کشمیر میں ان سائٹس کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا۔ میٹنگ میں پولیس، آرمی نیم فوجی دستوں اور انٹیلی جنس ایجنسیوں نے شرکت کی۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جموں و کشمیر میں 48 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان میں سے 16 سائٹس کو جون میں حکام نے سیکورٹی آڈٹ کے بعد کھول دیا تھا۔
سنہا نے اعلان کیا کہ، آج کی یو ایچ کیو میٹنگ میں مکمل سیکورٹی کا جائزہ لینے اور بحث کے بعد، میں نے کشمیر اور جموں ڈویژنوں میں مزید سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے، جنہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔
یہ سائٹس 29 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گی۔ ان میں کشمیر میں، پہلگام کی ارو ویلی، رافٹنگ پوائنٹ یانر، اکڈ پارک، پادشاہی پارک، کمان پوسٹ شامل ہیں۔ جموں میں دگن ٹاپ، رامبن، کٹھوعہ میں دھگر، سلال اور ریاسی میں شیو غار شامل ہیں۔
پہلگام حملے کے پانچ ماہ بعد، کشمیر کی سیاحت کی صنعت مایوس کن سیاحوں کی آمد کے ساتھ بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جس کی وجہ سے مہمان نوازی کے شعبے اور اس سے منسلک شعبوں کو معاشی نقصان پہنچا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جنہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے باہر تشہیری مہم شروع کی تھی، نے بند سیاحتی مقامات کو کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔
حکومت آنے والے پوجا اور دیوالی کے تہواروں کو اس علاقے میں سیاحوں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مزید مقامات کے کھلنے سے سیاحوں کے لیے ایک مثبت اشارہ ملنے کی امید ہے۔
کشمیر کے صدر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن فاروق کٹھو نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا لیکن تمام بند مقامات کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ موسم خزاں کی آمد کے درمیان سیاحوں کی بکنگ اور انکوایری بہت کم ہے جب وادی سیاحوں سے بھری ہوگی۔
سنہا، جو لاء اینڈ آرڈر کی قیادت کرتے ہیں، نے جموں و کشمیر کے سیکورٹی کے منظر نامے اور اعلی سطحی سیکورٹی میٹنگ میں دیگر اہم امور کے علاوہ تیاریوں کا جائزہ لیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے افسران سے کہا "دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ حرکیاتی اور غیر حرکیاتی کارروائیاں جاری رہنی چاہئیں۔ ہمیں اس رفتار کو برقرار رکھنا چاہیے اور دہشت گردی اور اس کے پورے ماحولیاتی نظام کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے،"۔
انہوں نے سیکیورٹی اپریٹس کو مسلسل بہتری لانے اور بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے فعال طور پر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے بنیاد پرستی اور منشیات کی لعنت سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے 'پورے حکومتی نقطہ نظر' پر زور دیا۔
اس میٹنگ کو پڑوسی ملک لداخ میں بحران کے تناظر میں بھی اہمیت حاصل ہے، جہاں کرفیو کے تحت 23 ستمبر کو بند ہونے کے دوران چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) نے اس فیصلے کو "ایک طویل عرصے سے سست روی کا سامنا کر رہے سیاحت کے شعبے میں رونق بحال کرنے کی جانب ایک بروقت قدم" قرار دیا۔
لیکن کے سی سی آئی کے جنرل سیکرٹری فیاض بخشی نے کہا کہ باقی سیاحتی مقامات کو فوری طور پر دوبارہ کھول دیا جانا چاہیے کیونکہ ان کی طویل بندش سے سیاحت کے شعبے کو کافی نقصان ہوا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: