شوپیاں ضلع کا ترینج پل ایک دہائی بعد تکمیل کے قریب، عوام میں خوشی

ترینج پل سال 2014کے تباہ کن سیلاب میں ڈہہ گیا تھا اور 2016میں اس وقت کی حکومت نے پل کی تعمیرنو کو منظوری دی تھی۔

ترنج پل سال 2014کے تباہ کن سیلاب میں ڈہہ گیا تھا
ترنج پل سال 2014کے تباہ کن سیلاب میں ڈہہ گیا تھا (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 2, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
شوپیاں (شاہد ٹاک) : سال 2014 کے تباہ کن سیلاب میں جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ترینج علاقے کا پل ڈہہ جانے کے دو سال بعد پل کی تعمیر شروع کی گئی تھی جو قریب ایک دہائی بعد پایہ تکمیل کے قریب ہے۔ یہ پل شوپیاں کو ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں سے جوڑنے والا واحد پل تھا، جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے مکینوں خاص کر میوہ کاشتکاروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

قریب ایک دہائی بعد پل تکمیل کے قریب (ای ٹی وی بھارت)

سال 2016 میں اُس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس پل کی سنگ بنیاد رکھی تھی اور ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کا وعدہ بھی کیا تھا، تاہم مختلف رکاوٹوں کے باعث کئی برس تک تعمیری سرگرمیاں منجمد رہی اور دو برس قبل محکمہ آر اینڈ بی، زینہ پورہ یونٹ نے اس پل پر دوبارہ کام شروع کیا جو اب آخری مراحل میں ہے۔

تقریباً 300 میٹر لمبے اس پل کی تعمیر پر قریب 25 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کی بحالی سے نہ صرف روز مرہ کی آمد و رفت آسان ہوگی بلکہ میوہ صنعت، کولڈ اسٹوریج تک رسائی اور کاروباری سرگرمیوں میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔

سال 2016میں پل کی تعمیر کو منظوری دی گئی تھی (ای ٹی وی بھارت)

شوپیاں کے باشندوں نے محکمہ آر اینڈ بی زینہ پورہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ’’برسوں کی محنت اور لگن کے بعد یہ پل مکمل ہونے جا رہا ہے اور جلد ہی عوام کے نام وقف کیا جائے گا۔ جس کا ہم گزشتہ ایک دہائی سے بھی زائد عرصہ سے انتظار کر رہے تھے۔‘‘

مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شوپیان میں باقی ترقیاتی منصوبوں پر بھی فوری طور پر کام شروع کیا جائے تاکہ ضلع کو تعمیر و ترقی کے میدان میں مزید آگے لایا جا سکے۔

شوپیاں ضلع کا ترینج پل ایک دہائی بعد تکمیل کے قریب، عوام میں خوشی
شوپیاں ضلع کا ترینج پل ایک دہائی بعد تکمیل کے قریب، عوام میں خوشی (ای ٹی وی بھارت)

