سال 2019کے بعد سے طبی ڈھانچے میں نمایاں بہری آئی ہے: ایل جی منوج سنہا
جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے مطابق گزشتہ پانچ برس میں جموں کشمیر کے طبی ڈھانچے کو کافی اپگریڈ کیا گیا ہے۔
Published : September 20, 2025 at 2:05 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں وکشمیر نے گزشتہ پانچ برسوں میں صحت کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ جس میں سرکاری اور نجی (دونوں) اداروں نے طبی سہولیات کو بہتر بنانے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی سنہا نے آنکھوں کے ایک نجی اسپتال کی افتتاحی تقریب کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر میں صحت کا ڈھانچہ تیار کرنے کے معاملے میں سب سے ترقی یافتہ ہے۔ دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر میں شعبہ صحت میں ہوئی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے ایل جی نے کہا: ’’سال 2019 تک یہاں صرف چار میڈیکل کالج تھے لیکن آج 11 میڈیکل کالج، دو ایمز اور انڈین سسٹم آف میڈیسن کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔‘‘
لیفٹننٹ گورنر نے وزیر اعظیم نریندر مودی کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’یونیورسل ہتلھ کوریج کی پہل نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جموں وکشمیر کا ہر شہری پانچ لاکھ روپے تک کے ہیتلھ انشورنس کا حق دار ہے۔‘‘ انہوں نے طبی ڈھانچے کو تیز رفتاری کے ساتھ اپ گریڈ کئے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا: ’’نئے سپر اسپیشلیٹی اہسپتال، نجی طبی مراکز اور مزید میڈیکل کالج جموں وکشمیر کے دونوں صوبوں میں موجود ہیں۔‘‘
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنکھوں کے علاج کے لیے شروع کیا گیا نیا اسپتال ویسی ہی طبی سہولیات مریضوں کو فراہم کرے گا، جیسی دلی اور ممبئی جیسے میٹر شہروں میں میسر ہیں۔ انہوں نے ادارے کے منتظمین سے سرحد اور دیہی علاقوں میں آؤٹ ریچ کیمپ منعقد کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ’’محروم طبقات کو خصوص علاج فراہم کیا جا سکے۔‘‘
