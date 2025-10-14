ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کٹرا میں پیش آیا المناک سڑک حادثہ، تین عقیدت مند ہلاک، دو زخمی

کٹرا اودہم پور روڈ پر تیز رفتار بس نے آٹو رکشہ کو ٹکر مار دی، جس کے سبب تین افراد جان کی بازی ہار گئے۔

Tragic road accident in Katra many dead several injured Urdu News
کٹرا میں المناک سڑک حادثہ، تین ہلاکتیں، دو زخمی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 1:32 PM IST

جموں، (محمد اشرف گنائی): شری ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آئے عقیدت مندوں کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ کٹرا اودہم پور روڈ پر ایک تیز رفتار بس نے آٹو رکشہ کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں آٹو ڈرائیور اور دو یاتری شامل ہیں۔


اطلاعات کے مطابق یہ عقیدت مند ہیلی پیڈ کی جانب درشن کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک مخالف سمت سے آتی ہوئی بس نے زور دار ٹکر مار دی۔ حادثے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ موقع پر ہی تین افراد کی موت واقع ہوگئی، جب کہ دیگر دو زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

کٹرا میں المناک سڑک حادثہ، تین ہلاک، دو زخمی (ETV Bharat)

عقیدت مندوں اور مقامی لوگوں میں غم و اندوہ کی فضا

پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عینی شاہدین کے مطابق بس کی رفتار حد سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ اس سانحے نے یاترا کے لیے آئے عقیدت مندوں اور مقامی لوگوں میں غم و اندوہ کی فضا پیدا کر دی ہے۔ انتظامیہ نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔

