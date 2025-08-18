ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں وکشمیر کے محکمۂ موسمیات نے پیشن گوئی کی کہ اگلے 72 گھنٹوں میں کئی اضلاع میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 12:36 PM IST

جموں(محمد اشرف گنائی): محکمۂ موسمیات نے جموں و کشمیر کے لیے اگلے 72 گھنٹوں کو نہایت چیلنجنگ قرار دیتے ہوئے شدید سے شدید تر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا کہ جموں صوبے کے سات اضلاع، جن میں جموں، ریاسی، ادھمپور، راجوری، پونچھ، سانبہ اور کٹھوعہ شدید بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہوسکتے ہیں۔ ان اضلاع کے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔

وہیں مسلسل بارشوں اور مختلف مقامات پر پتھروں کے گرنے کے سبب جموں سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ 44) کو ہر طرح کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ٹریفک محکمے کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ شاہراہ پر مسلسل موسلا دھار بارش جاری ہے جس کی وجہ سے راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔

اس صورتحال میں مسافروں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ موسم بہتر ہونے اور سڑک صاف ہونے تک کسی بھی قسم کے سفر سے گریز کریں۔ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین صورتحال اور شاہراہ کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے محکمے کے آفیشل ٹوئٹر اور فیس بک پیجز پر نظر رکھیں۔ عوام کو مزید سہولت کے لیے ٹریفک کنٹرول یونٹس کے نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں۔

دریں اثنا محکمہ موسمیات نے اگلے 72 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر کے کئی اضلاع میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ خاص طور پر جموں، کٹھوعہ، ادھم پور، رامبن، ڈوڈہ، پونچھ اور ریاسی میں بارش کے سبب زمینی تودے اور فلیش فلڈ کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں مسافروں اور مقامی آبادی کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جو بعض مقامات پر شدید نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جو بعض مقامات پر شدید نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔

