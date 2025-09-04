جموں، (محمد اشرف گنائی): ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز جموں و کشمیر نے جمعرات 4 ستمبر 2025 کے لیے ٹریفک پلان اور ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جموں-سرینگر نیشنل ہائی وے (این ایچ 44) جکھینی (اُدھمپور) سے سرینگر کی طرف اور اس کے برعکس متعدد مقامات پر سڑک کو نقصان پہنچنے کے سبب ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناگروٹہ (جموں) سے ریاسی، چنینی، پٹنی ٹاپ، ڈوڈہ، رام بن، بانہال اور سرینگر کی طرف یا وہاں سے جموں کی طرف بھی کوئی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی۔
اس کے ساتھ ہی کٹرہ اور اُدھمپور کے مقامی مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ ہمراہ رکھیں تاکہ ان کی نقل و حرکت کو آسانی سے یقینی بنایا جا سکے۔ ٹریفک پولیس نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سفر سے پہلے سڑک کی صورتحال کے بارے میں ٹریفک پولیس کے ٹوئٹر ہینڈل، فیس بک پیج یا متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے جانکاری حاصل کریں۔
کٹ آف ٹائمنگ کے بعد کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں
محکمہ نے مزید بتایا کہ کشتواڑ، سنتھن، اننت ناگ نیشنل ہائی وے (این ایچ 244) بند ہے۔ جب کہ سرینگر، سونہ مرگ، گمری روڈ پر موسم اور سڑک کی صورتحال بہتر رہنے کی صورت میں بآسانی آمد و رفت ممکن ہوگی۔ اس شاہراہ پر صبح 5 بجے سے 10 بجے تک منی مرگ سے سرینگر کی طرف اور دن 11:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک سونہ مرگ سے کرگل کی طرف لائٹ موٹر گاڑیاں اور اس کے بعد ہیوی موٹر گاڑیاں چلنے دی جائیں گی۔ کٹ آف ٹائمنگ کے بعد کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سکیورٹی فورسز کے قافلوں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت اس انداز سے طے کریں تاکہ سول ٹریفک میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔
متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی موجودہ صورتحال کی تصدیق
اسی طرح مغل روڈ بھی کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈ اور پتھروں کے گرنے کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں سفر کریں جب وہ متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی موجودہ صورتحال کی تصدیق کر لیں۔ ٹریفک پولیس نے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں جن میں جموں، سرینگر، رام بن، اُدھمپور، کشتواڑ اور کرگل کے کنٹرول روم شامل ہیں۔