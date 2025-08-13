امرناتھ یاترا، نودل چورم کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منایا گیا

ترال: ترال سالانہ امرناتھ یاترا جو گزشتہ دنوں سرکاری طور پر اختتام پزیر ہوئی ہے اور سرکاری اعدادوشمار کے مطابق امسال تقریبا چار لاکھ یاتریوں نے بابا برفانی کے درشن کیے تاہم روایتی طور پر امرناتھ یاترا جنوبی کشمیر کے نودل ترال میں انتم پوجا کے بعد ہی مکمل تسلیم کی جاتی ہے اور کشمیری پنڈت اس پوجا کو برسوں سے روایتی جوش و جزبے کے ساتھ مناتے آیے ہیں۔
اس سلسلے میں آج نودل ترال میں اس روایتی پوجا یعنی نودل چورم کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں پنڈتوں کے علاوہ مسلمانوں اور سکھوں نے شمولیت کرکے روایتی بھائی چارے کی قندیل کو زندہ رکھا۔ اس موقع پر پنڈت برادری نے خصوصی پوجا پاٹ کی اور کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کی امن و امان کے لیے دعاوں کا اہتمام کیا۔
انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے تھے، جبکہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک،ڈی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ،جل شکتی،صحت، دہی ترقی، میونسپل کمیٹی اور دیگر محکمہ جات کی ٹیمیں ڈیوٹی پر تعینات تھیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ نودل چورم کا یہ تہوار دراصل امرناتھ یاترا کا اختتام مانا جاتا ہے اور قدیم زمانے میں جبکہ گا ڈیوں کا دور نہیں تھا امرناتھ یاتری یاترا مکمل کرنے کے بعد اپنی لاٹھیاں اور روایتی چپل پلہ ھور یہاں موجود چشموں میں ڈال دیتے تھے اور پھر نہاکر دعا کرتے ہیں،
یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔
پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ مقامی مسلمانوں کا اس دن پر تعاون ہمیشہ رہتا ہے اور انکے تعاون کی وجہ سے آج بھی پوجا پاٹ خوش اسلوبی سے انجام پزیر ہوئی۔ مقامی مسلمانوں کے مطابق ہم ایک سماج کا حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر اسی طرح آباد رہے جس طرح یہ پہلے تھا۔