ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سرینگر نیشنل ہائی وے بند رہنے سے میوہ صنعت کو شدید نقصانات کا سامنا
جموں وکشمیرمیں سیلاب کےایک ہفتے بعد بھی جموں سرینگرنیشنل ہائی وے بند رکھی گئی ہے،جس سےمیوہ کاشت کاروں کوبڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے
Published : September 16, 2025 at 5:36 PM IST
سوپور( کوثر عرفات): جموں سرینگر نیشنل ہائی وے گذشتہ دنوں سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند رہی اور جس سے کشمیر میں میوہ کاشتکار کو کافی نقصان ہوا اور اس ضمن میں اس کو بحال کرنے کے حوالے سے کافی پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اس دوران آج شمالی کشمیر کے سوپور میں سوپور ٹریڈرز فیڈریشن کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
اس دوران فیڈریشن کے صدر محمد اشرف نے کہا کہ کشمیر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے کیونکہ چند مہینے پہلے جب پہلگام میں دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کا قتل کیا، اس کے بعد کشمیر میں پہلے ٹورزم سکٹر متاثر ہوا جس سے کافی بےروزگاری پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جنوبی کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں سیلاب آیا اور اس سے بھی ایک عام عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور کافی نقصان ہوا۔
اب ہمارے پاس میوہ صنعت سے وابستہ میوہ کاشت کار ہیں جن کی گزشتہ دنوں سے میوہ بردار گاڑیاں قومی شاہراہ پر درماندہ ہو رہی ہے اور اس سے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔
محمد اشرف نے کہا کہ جموں کشمیر ایک صارفین کی ریاست ہے اور جب بھی کبھی جموں سرینگر قومی شاہراہ بند ہوتی ہے،تو اس سے نقصان صرف میوہ صنعت سے وابستہ میوہ کاشت کار کو نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کو نقصان ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سرکار کو ہنگامی بنیادوں پر اس قومی شاہراہ پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم میوہ کاشت کاروں کے سات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سرکار نے سیب کے لیے خصوصی ٹرین شروع کی ہے اور ہم۔اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ اس ٹرین کو سوپور تک لایا جائے،کیونکہ جب ہم سوپور کی بات کرے تو اس قصبے کو ایپل ٹاون کے نام سے جانا جاتا ہے اوریہاں زیادہ تر لوگ سیب کی صنعت سے وابستہ ہیں۔