ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام میں برف باری نے بکھیرا جادو، سیاحوں کی خوشی قابل دید
پہلگام میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے دلکش اور معروف سیاحتی مقام کو گویا سفید چادر میں ڈھک دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2025 at 6:47 PM IST
پہلگام (فیاض لولو) : وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں رواں موسم کی پہلی برف باری ہوئی، جس نے اس معروف سیاحتی مقام کو گویا سفید چادر میں لپیٹ لیا ہو۔ پہلگام کے بالائی علاقوں میں 9 سے 12 انچ تک کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد علاقے کا نظارہ نہایت دلکش اور حسین بن گیا ہے، اور سیاحوں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔
سیاحوں اور مقامی لوگوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاح برف کے گولے پھینکنے، سیلفیاں لینے، ریلز بنانے اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک سیاح نے مسکراتے ہوئے کہا: ’’ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اکتوبر میں برف دیکھنے کو ملے گی، یہ کسی جادو سے کم نہیں۔‘‘
موسم میں آئی اچانک تبدیلی سے پہلگام کے بازاروں اور ہوٹلوں میں رونق لوٹ آئی ہے۔ مقامی تاجروں اور ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ اس برف باری نے ان کے کاروبار میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ایک ہوٹل مالک نے کہا: ’’یہ برف ہمارے لیے رحمت بن کے آئی ہے، سیاحوں نے دوبارہ پہلگام کا رُخ کیا ہے، ہم سیاحت کے احیاء کے لئے پُر امید ہیں۔‘‘
پہلگام کے بالائی علاقے خاص کر ’’بیتاب ویلی‘‘ اس وقت سفید چادر اوڑھے ایک خوابناک تصویر پیش کر رہی ہے۔ سبز درختوں پر جمی سفید برف، بہتے چشمے اور پہاڑوں پر چمکتی دھوپ نے نظاروں کو اور بھی دلکش بنا دیا ہے۔
ادھر، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو دنوں تک پہاڑی علاقوں میں مزید ہلکی سے درمیانی برف باری اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں اور مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ سفر کریں اور صرف تصدیق شدہ راستوں پر ہی چلیں۔
پہلگام کی یہ پہلی برف باری سیاحتی موسم کے باقاعدہ آغاز کی علامت بن گئی ہے، جس کا انتظار نہ صرف سیاح بلکہ مقامی لوگ بھی بے چینی سے کر رہے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: