ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام میں برف باری نے بکھیرا جادو، سیاحوں کی خوشی قابل دید

پہلگام میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے دلکش اور معروف سیاحتی مقام کو گویا سفید چادر میں ڈھک دیا۔

ا
پہلگام میں رواں موسم کی پہلی برفباری (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 7, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پہلگام (فیاض لولو) : وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں رواں موسم کی پہلی برف باری ہوئی، جس نے اس معروف سیاحتی مقام کو گویا سفید چادر میں لپیٹ لیا ہو۔ پہلگام کے بالائی علاقوں میں 9 سے 12 انچ تک کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد علاقے کا نظارہ نہایت دلکش اور حسین بن گیا ہے، اور سیاحوں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔

پہلگام میں برف باری نے بکھیرا جادو، سیاحوں کی خوشی قابل دید (ای ٹی وی بھارت)

سیاحوں اور مقامی لوگوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاح برف کے گولے پھینکنے، سیلفیاں لینے، ریلز بنانے اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک سیاح نے مسکراتے ہوئے کہا: ’’ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اکتوبر میں برف دیکھنے کو ملے گی، یہ کسی جادو سے کم نہیں۔‘‘

موسم میں آئی اچانک تبدیلی سے پہلگام کے بازاروں اور ہوٹلوں میں رونق لوٹ آئی ہے۔ مقامی تاجروں اور ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ اس برف باری نے ان کے کاروبار میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ایک ہوٹل مالک نے کہا: ’’یہ برف ہمارے لیے رحمت بن کے آئی ہے، سیاحوں نے دوبارہ پہلگام کا رُخ کیا ہے، ہم سیاحت کے احیاء کے لئے پُر امید ہیں۔‘‘

پہلگام کے بالائی علاقے خاص کر ’’بیتاب ویلی‘‘ اس وقت سفید چادر اوڑھے ایک خوابناک تصویر پیش کر رہی ہے۔ سبز درختوں پر جمی سفید برف، بہتے چشمے اور پہاڑوں پر چمکتی دھوپ نے نظاروں کو اور بھی دلکش بنا دیا ہے۔

ادھر، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو دنوں تک پہاڑی علاقوں میں مزید ہلکی سے درمیانی برف باری اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں اور مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ سفر کریں اور صرف تصدیق شدہ راستوں پر ہی چلیں۔

ا
پہلگام میں تازہ برفباری کا ایک دلکش منظر (ای ٹی وی بھارت)

پہلگام کی یہ پہلی برف باری سیاحتی موسم کے باقاعدہ آغاز کی علامت بن گئی ہے، جس کا انتظار نہ صرف سیاح بلکہ مقامی لوگ بھی بے چینی سے کر رہے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر، بالائی علاقوں میں برف باری، کئی شاہراہوں پر ٹریفک معطل
  2. سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR SNOWFALLKASHMIR TOURISMTOURIST ENJOY SNOW AT PAHALGAMپہلگام برفPAHALGAM SNOWFALL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.