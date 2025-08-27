بانہال (نواز رونیال): جموں کے بانہال اور رامبن کے سیکٹر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور جموںسرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بحالی بدھ کی دوپہر بعد تک بھی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔
ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ شاہراہ کی بحالی کا کام جاری ہے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان، ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائیوے راجہ عادل رامبن کے علاقوں میں بارشوں اور چناب میں پانی کی بڑھتی سطح سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے جموں سرینگر قومی شاہراہ اور رامبن اور ماروگ کیلا موڑ کے علاقوں کا دورہ کرکے سڑک بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔
بارشوں کی وجہ سے کرول، میتراہ، گول سنگلدان رابطہ سڑک انڈو اٹلین پروجیکٹ اور کالا پانی کے درمیان دریائے چناب کے تیز بہاؤ کی وجہ سے منہدم گئی ہے اور اس طرح گول سنگلدان سب ڈویژن بڑی مال اور مسافر گاڑیوں ( بسوں اور ٹرکوں ) کی آمدورفت کیلئے ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور سڑک کی بحالی کئی ہفتوں کا وقت لے سکتی ہے۔
اس دوران بدھ کے روز بارشوں کے باوجود سنگلدان ۔ بانہال اور بارہمولہ کے درمیان ریل سروسز معمول کے مطابق جاری ہے اور ابھی کچھ وقت پہلے بانہال سے سنگلدان کی طرف ریل کو روانہ کیا گیا ہے۔
رامبن میں سول کیو آر ٹی رامبن کے رضاکاروں کی جانب سے درماندہ مسافروں اور رامبن کے میترا علاقے سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل کئے گئے لوگوں کیلئے کھانے پینے کی اشیا کا انتظام کیا گیا ہے۔