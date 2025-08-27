ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کے بانہال اور رامبن علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری - TORRENTIAL RAINS IN PARTS OF JAMMU

جموں کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوط مقامات پر منتقل کر رہی ہیں، تاحال بارش جاری ہے۔

جموں کے بانہال اور رامبن علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے
جموں کے بانہال اور رامبن علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 4:58 PM IST

بانہال (نواز رونیال): جموں کے بانہال اور رامبن کے سیکٹر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور جموںسرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بحالی بدھ کی دوپہر بعد تک بھی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔

ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ شاہراہ کی بحالی کا کام جاری ہے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان، ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائیوے راجہ عادل رامبن کے علاقوں میں بارشوں اور چناب میں پانی کی بڑھتی سطح سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے جموں سرینگر قومی شاہراہ اور رامبن اور ماروگ کیلا موڑ کے علاقوں کا دورہ کرکے سڑک بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔

جموں کے بانہال اور رامبن علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے (ETV BHARAT)

بارشوں کی وجہ سے کرول، میتراہ، گول سنگلدان رابطہ سڑک انڈو اٹلین پروجیکٹ اور کالا پانی کے درمیان دریائے چناب کے تیز بہاؤ کی وجہ سے منہدم گئی ہے اور اس طرح گول سنگلدان سب ڈویژن بڑی مال اور مسافر گاڑیوں ( بسوں اور ٹرکوں ) کی آمدورفت کیلئے ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور سڑک کی بحالی کئی ہفتوں کا وقت لے سکتی ہے۔

محفوظ علاقوں میں منتقل کرنے کے بعد لوگوں کیلئے کھانے کا انتظام کیا گیا
محفوظ علاقوں میں منتقل کرنے کے بعد لوگوں کیلئے کھانے کا انتظام کیا گیا (ETV BHARAT)

اس دوران بدھ کے روز بارشوں کے باوجود سنگلدان ۔ بانہال اور بارہمولہ کے درمیان ریل سروسز معمول کے مطابق جاری ہے اور ابھی کچھ وقت پہلے بانہال سے سنگلدان کی طرف ریل کو روانہ کیا گیا ہے۔

سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے
سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے (ETV BHARAT)

رامبن میں سول کیو آر ٹی رامبن کے رضاکاروں کی جانب سے درماندہ مسافروں اور رامبن کے میترا علاقے سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل کئے گئے لوگوں کیلئے کھانے پینے کی اشیا کا انتظام کیا گیا ہے۔

