ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریلوے پھنسے ہوئے مسافروں کی مدد کے لیے کٹرا اور سنگلدان کے بیچ لوکل ٹرین چلائے گا
جموں ڈویژن رامبن ضلع میں شری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشن کٹرا اور سنگلدان ریلوے اسٹیشن کے بیچ ایک لوکل ٹرین چلانے جا رہا ہے۔
Published : September 7, 2025 at 8:18 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں کٹرا اور سرینگر کے بیچ وندے بھارت ٹرین سروس شروع کرنے کے بعد شمالی ریلوے کا جموں ڈویژن ریاسی ضلع کے شری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشن کٹرا اور رامبن ضلع کے سنگلدان ریلوے اسٹیشن کے بیچ ایک لوکل ٹرین چلانے جا رہا ہے۔ یہ لوکل ٹرین تاریخی چناب آرچ ریلوے پل اور انجی خان کیبل پل سے گزرے گی۔
اس سلسلے میں جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (SDCM) اچیت سنگھل نے کہا، "ریاسی اور رامبن اضلاع میں مسلسل بارشوں، اچانک آئے سیلاب اور تباہ شدہ سڑکوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے مسافروں کی مدد کے لیے ریلوے نے 8 ستمبر سے 12 ستمبر تک اگلے پانچ دنوں کے لیے ایس وی ڈی کٹرا اسٹیشن کو سنگلدان اسٹیشن سے جوڑنے اور واپس آنے والی دو لوکل مسافر ٹرینوں کی منصوبہ بندی کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "یہ سروس پھنسے ہوئے مسافروں کو فوری ریلیف فراہم کرے گی اور رابطہ بحال کرنے میں مدد کرے گی اور یقینی طور پر سڑک کے رابطے کی بحالی تک لائف لائن کے طور پر کام کرے گی۔"
ٹرین کب چلے گی؟
جموں سری نگر قومی شاہراہ گزشتہ پانچ دنوں سے ادھم پور کے قریب تھرار میں بند ہونے کی وجہ سے ٹرین سروس شروع کی گئی ہے۔ ٹرین کٹرا سے صبح 8.40 بجے روانہ ہوگی اور صبح 10 بجے سنگلدان پہنچے گی۔ یہ سنگلدان سے دوپہر 2.15 بجے روانہ ہوگی اور 3.45 بجے کٹرا پہنچے گی۔
بارش کے باعث پھنسے لوگ
آپ کو بتاتے چلیں کہ جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی شاہراہوں اور بڑی سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ریاسی، رام بن اور اننت ناگ اضلاع میں سیلاب سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
مزید پڑھیں:
ہائی وے بند، محبوبہ مفتی کا سیب کی ترسیل کے لیے خصوصی ٹرین سروس کا مطالبہ
جموں و کشمیر کے لیے کئی ٹرینیں منسوخ، 5000 سے زیادہ ریزرویشن رد، مزید جانیں