سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال اور زمینی تنازعہ کے درمیان تھپستان چھیوانگ لداخ مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں
سابق وزیرچیرنگ دورجے نےتصدیق کی ہےکہ ایل اے بی اور کےڈی اے کے سات ارکان پرمشتمل ایک وفد وزارت داخلہ کے پینل سےملاقات کرے گا۔
Published : September 22, 2025 at 9:05 PM IST
Updated : September 22, 2025 at 9:50 PM IST
سری نگر: چونکہ مرکزی وزارت داخلہ نے مہینوں کے تعطل کے بعد لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے ساتھ طویل عرصے سے تعطل کا شکار بات چیت دوبارہ شروع کی ہے، لداخ کے سینئر لیڈر تھپستان چھیوانگ 6 اکتوبر کو مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے۔ چھیوانگ احتجاجی گروپوں کی قیادت کریں گے۔
جب ایک وفد نئی دہلی میں بات چیت کی تیاری کر رہا ہے، کارکن سونم وانگچک لیہہ میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، اپنے ہمالین انسٹی ٹیوٹ کے لیے زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی اور انتظامیہ میں بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔
ملاقات کب ہوگی؟
وزارت داخلہ کے مطابق لداخ پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی (ایچ پی سی) کی میٹنگ نئی دہلی میں کرتویہ بھون کے کانفرنس ہال میں ہوگی۔ 27 مئی کو ہونے والی ایچ پی سی کی پچھلی بات چیت کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ جب کہ ان مذاکرات کے دوران ڈومیسائل کی حیثیت اور ریزرویشن سے متعلق مسائل کو حل کیا گیا، احتجاجی گروپوں کے کئی دیگر مطالبات زیر التوا رہے۔
ایل اے بی کے شریک چیئرمین اور سابق وزیر چیرنگ دورجے نے تصدیق کی کہ 14 رکنی وفد، جس میں ایل اے بی اور کے ڈی اے کے سات اراکین ہوں گے، وزارت داخلہ کے پینل سے ملاقات کرے گا۔ اس ٹیم کی قیادت دو مرتبہ کے سابق ایم پی چھیوانگ کریں گے، ان کے ساتھ کئی غیر سیاسی نمائندے بھی شامل ہیں۔ ایل اے بی نے حال ہی میں اپنی مذاکراتی ٹیم میں ردوبدل کیا ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو ہٹا کر نئے اراکین کو شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ لیہہ میں مقیم وکیل تھنگلز انگمو۔
چھیوانگ نے ایل اے بی کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چھیوانگ، جنہوں نے مئی کے مذاکرات کے بعد، متعصبانہ مفادات اور ذاتی ایجنڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایل اے بی کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا تھا، مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے مبینہ طور پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ان کی شرکت کو پیشگی شرط قرار دینے کے بعد واپس آ گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کانگریس لیڈر اور سابق وزیر نوانگ رگزن جورا کو وفد سے ہٹا دیا گیا ہے۔
سونم وانگچوک بھوک ہڑتال پر ہیں۔
دریں اثنا، 10 ستمبر سے بھوک ہڑتال کررہے موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کو وفد سے باہر کر دیا گیا ہے۔ وانگچک نے احتجاج پر بیٹھنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے نامکمل لیز کے معاہدوں، بقایا فیسوں اور جائیداد پر ایک تسلیم شدہ ادارے کی عدم موجودگی کا حوالہ دے کر وانگچک کے ہمالین انسٹی ٹیوٹ آف الٹرنیٹیوز، لداخ (HIAL) کو دی گئی تقریباً 1,000 کنال اراضی کو منسوخ کر دیا۔
وانگچک کا دعویٰ ہے کہ سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے ان کے اور ان کی تنظیم کے خلاف تحقیقات شروع کی ہیں اور انتظامیہ پر بدعنوانی کا الزام لگایا ہے۔ ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، وانگچک نے مقامی ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں کے تفصیلی الزامات لگائے اور حکام پر ماحولیاتی تحفظ اور سماجی اختراع کی وکالت کرنے والی آوازوں کو دبانے کا الزام لگایا۔
انہوں نے کہا "بدعنوانی کے بارے میں ہماری شکایات، جب لداخ جموں و کشمیر کا حصہ تھا، 2019 کے بعد سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ فیصلے لیفٹیننٹ گورنر اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں مرکوز ہیں، اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔"
تاہم، انتظامیہ یونین ٹیریٹری میں پیش رفت کی ایک متضاد تصویر پیش کرتی ہے۔ لیڈ امپیکٹ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے 2019 میں یونین ٹیریٹری کا درجہ حاصل کرنے کے بعد سے لداخ کی کامیابیوں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے مقامی پروڈیوسروں کی مدد اور تعاون پر مبنی صنعتوں کو مضبوط کرنے کے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے سیاحت، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں ہونے والی پیش رفتوں پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے سوستھ ناری، سشکت پریوار مہم کے تحت خواتین کی صحت کے پروگراموں اور جیوگرافیکل انڈیکیشن (جی آئی) ٹیگ کی شناخت کے بعد پشمینہ کاریگروں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا، "ہمارا مقصد لداخ کو متوازن ترقی کا معیار بنانا ہے، جہاں اقتصادی ترقی ثقافتی ورثے اور ماحولیاتی حساسیت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔"