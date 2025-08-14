پولیس نے ہندوارہ میں تین دہشت گرد معاونین کو گرفتار کیا

کپوارہ(شمیم بھٹ): یومِ آزادی سے قبل سیکورٹی فورسز کی چوکس نگاہوں کے نتیجے میں ہندوارہ پولیس نے دہشت گروں کے تین معاونین کو گرفتار کرنے کا دعوی کیا ہے تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کو شمالی کشمیر کے ہندواڑہ کے حاجن کرالہ گنڈ علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے سرچ آپریشن کے دوران تین دہشت گرد معاونین کو گرفتار کیا۔
مخصوص خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے قلم آباد کے علاقے وجیہامہ میں محاصرہ و تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی کے دوران تین دہشت گرد معاونین کو گرفتار کیا گیا، جن کے تعلقات پاکستان میں موجود ہینڈلرز سے بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس نےگرفتار افراد کی شناخت 23سالہ محمد اقبال پنڈت ولد شریف دین پنڈت ساکن بونپورہ، لنگیٹ، سجاد احمد شاہ ولد بشیر احمد شاہ ساکن چیک پورن، لنگیٹ، اشفاق احمد ملک ولد شبیر احمد ملک ساکن حاجن، کرالگند کے طور پر کی ہے۔ گرفتار دہشت گرد معاونین کے قبضے سے درج ذیل اسلحہ و قابل اعتراض مواد برآمد ہوئے، جس میں ایک پستول، میگزین ،20 راؤنڈز 7.62 ایم ایم گولیاں اور 11مخالف قومی پوسٹر شامل ہیں۔
دریں اثنا پولیس نے تھانہ قلم آباد میں ایف آئی آر نمبر 30/2025 کے تحت دفعات 7/25 آرمز ایکٹ، 13، 18، 23 یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس نیٹ ورک کے دیگر معاونین کی شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔