ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سیاچن بیس کیمپ پر برفانی تودے کی زد میں آکر تین فوجی ہلاک

ریسکیو مشن کے دوران فوج کے ایک کیپٹین کو زندہ بازیاب کیا گیا۔

ا
سیاچن بیس کیمپ کی ایک فائل فوٹو (اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 9, 2025 at 5:53 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: لداخ کے سیاچن بیس کیمپ پر منگل کو برفانی تودہ کی زد میں آکر تین فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’مہار ریجمنٹ کے ساتھ وابستہ فوجی اہلکار ریسکیو ٹیمز کی مدد پہنچنے تک تقریباً پانچ گھنٹوں تک برف میں پھنسے رہے۔‘‘

حادثے میں ایک آرمی کیپٹن بھی برفانی تودے میں پھنس گئے تھے، جنہیں معمولی زخموں کے ساتھ زندہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ سرچ اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔

سیاچن گلیشیر - جسے دنیا کا سب سے اونچا ’جنگ کا محاذ‘ کہا جاتا ہے - لائن آف کنٹرول (LOC) کے شمالی سرے پر سطح سمندر سے تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں درجہ حرارت منفی 60 ڈگری سیلسیش تک گر جاتا ہے اور علاقہ برفانی تودوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سال بھر تعینات فوجیوں کو شدید خطرات کا سامنا رہتا ہے۔

یہاں برفانی تودوں کی زد میں آکر ماضی میں بھی کئی فوجیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ پچھلے مہینے بھی سیاچن میں ایک لداخ سکاؤٹس ریجمنٹ کا فوجی ہلاک ہوا تھا۔ 2021 میں دو فوجی اس وقت ہلاک ہوئے تھے جب ذیلی سیکٹر حنیف میں ایک برفانی تودہ گر آیا تھا۔ اسی طرح، 2019 میں، 18,000 فٹ کی اونچائی پر ایک گشت پر نکلے چار فوجی اور دو عام مزدور ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا سیاچن دورہ؛ فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا
Last Updated : September 9, 2025 at 6:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLDIERS KILLEDSIACHEN GLACIER AVALANCHESIACHEN BASE CAMPسیاچن گلیشرLADAKH AVALANCHE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.