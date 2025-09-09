سیاچن بیس کیمپ پر برفانی تودے کی زد میں آکر تین فوجی ہلاک

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاچن بیس کیمپ پر برفانی تودے کی زد میں آکر تین فوجی ہلاک
ریسکیو مشن کے دوران فوج کے ایک کیپٹین کو زندہ بازیاب کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2025 at 5:53 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 6:09 PM IST
سرینگر: لداخ کے سیاچن بیس کیمپ پر منگل کو برفانی تودہ کی زد میں آکر تین فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’مہار ریجمنٹ کے ساتھ وابستہ فوجی اہلکار ریسکیو ٹیمز کی مدد پہنچنے تک تقریباً پانچ گھنٹوں تک برف میں پھنسے رہے۔‘‘
حادثے میں ایک آرمی کیپٹن بھی برفانی تودے میں پھنس گئے تھے، جنہیں معمولی زخموں کے ساتھ زندہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ سرچ اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
سیاچن گلیشیر - جسے دنیا کا سب سے اونچا ’جنگ کا محاذ‘ کہا جاتا ہے - لائن آف کنٹرول (LOC) کے شمالی سرے پر سطح سمندر سے تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں درجہ حرارت منفی 60 ڈگری سیلسیش تک گر جاتا ہے اور علاقہ برفانی تودوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سال بھر تعینات فوجیوں کو شدید خطرات کا سامنا رہتا ہے۔
یہاں برفانی تودوں کی زد میں آکر ماضی میں بھی کئی فوجیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ پچھلے مہینے بھی سیاچن میں ایک لداخ سکاؤٹس ریجمنٹ کا فوجی ہلاک ہوا تھا۔ 2021 میں دو فوجی اس وقت ہلاک ہوئے تھے جب ذیلی سیکٹر حنیف میں ایک برفانی تودہ گر آیا تھا۔ اسی طرح، 2019 میں، 18,000 فٹ کی اونچائی پر ایک گشت پر نکلے چار فوجی اور دو عام مزدور ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔
