رامبن میں بھیانک سڑک حادثہ، تین فوجی ہلاک - SOLDIERS ACCIDENT

رامبن میں بھیانک سڑک حادثہ، تین بھارتی فوجی ہلاک ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 4, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:49 PM IST 1 Min Read

رامبن (نواز رونیال): جموں سرینگر قومی شاہراہ پر ضلع رامبن کے قریب بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثہ میں تین ہندوستانی فوجی جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیٹری چشمہ کے مقام پر اتوار کو ایک ارمی ٹرک کے 600 فٹ گہری کھائی میں گرنے سے تین فوجی اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ فوجی ٹرک جموں سے سرینگر کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک فوجی اہلکار نے بتایا کہ ٹرک کے ایک اہلکار کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔



ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت امیت کمار، سوجیت کمار اور مان بھادر کے طور پر ہوئی ہے۔

پولیس، آرمی، ایس ڈی آر ایف اور سول کیو آر ٹی رامبن کے رضاکاروں پر مشتمل ریسکیو آپریشن مہم چلا کر مہلوکین کو ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کرکے متوفی کو ارمی کے حوالے کر کے انکے ابائی گاوں اخری رسومات کے لیے بھیج دیا جاے گا۔

Last Updated : May 4, 2025 at 2:49 PM IST