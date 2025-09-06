ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ہماچل پردیش حادثے میں جاں بحق کشمیری مزدور آبائی علاقوں میں سپرد لحد

ہماچل پردیش سے تین کشمیری مزدوروں کی جسد خاکی ہفتے کی صبح کنگن، گاندربل پہنچائی گئیں۔

author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 6, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read

گاندربل (فردوس تانترے) : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں اس وقت غم اور ماتم کی فضا چھا گئی جب ہفتے کی صبح ہماچل پردیش کے کُلو ضلع میں مٹی کے تودے کی زد میں آکر جاں بحق ہونے والے تین مقامی مزدوروں کی جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کو پہنچائی گئیں۔

ہماچل سے تین کشمیری مزدوروں کی جسد خاکی ہفتے کو گاندربل پہنچائی گئیں (ای ٹی وی بھارت)

جسد خاکی جیسے ہی ضلع کے کجپورہ، کانگن اور گوری پورہ، کنگن پہنچیں تو سینکڑوں افراد نے ہلاک ہوئے افراد کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ لواحقین سمیت مقامی شہریوں نے جنازوں کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا۔

یہ تینوں مزدور ان کشمیری باشندوں میں شامل تھے جو جمعرات کو ہماچل پردیش کے کُلو ضلع میں مٹی کے تودے کی زد میں آ کر فوت ہوئے تھے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کنگن کے مزید کم از کم تین مزدوروں کی لاشیں ابھی تک کُلو میں ہیں جنہیں اتوار کو گھر پہنچائے جانے کا امکان ہے۔

اس سانحے نے کنگن کے درجنوں کنبوں کو صدمے اور عمر بھر کے درد و کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جنازے میں مقامی ایم ایل اے نذیر احمد خان نے بھی شرکت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’حکومت متاثرہ کنبوں کو معاوضہ فراہم کرے گی‘‘ اور ہر ممکن تعاون دئے جانے کی بھی یقین دہانی کی۔

