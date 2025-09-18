شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں مہیب آتشزدگی میں تین مکانات، دو دکانیں خاکستر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں مہیب آتشزدگی میں تین مکانات، دو دکانیں خاکستر
شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں آدھی رات کو لگنے والی آگ میں تین مکانات اور دو دکانیں پوری طرح خاکستر ہوگئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2025 at 10:49 AM IST
بارہمولہ، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): بارہمولہ میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات میں بارہمولہ قصبے کے گنجان آباد علاقے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جس سے رہائشی مکانات اور دکانوں سمیت متعدد ڈھانچوں کو نقصان پہنچا۔ انتظامیہ کو ملی ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع تقریباً 12:40 بجے ملی جب دو ملحقہ رہائشی کمرشل عمارتوں میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، ایک تین منزلہ اور دوسری دو منزلہ عمارت، دونوں کی چھتیں جستی نالیدار لوہے کی چادروں سے بنی ہوئی تھیں۔
بتایا گیا ہے کہ آگ تیزی سے قریبی گھروں اور کاروباری اداروں تک پھیل گئی جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے عملے نے موقع پر پہنچ کر بھرپور کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ آگ کے شعلوں پر قابو پانے تک کم از کم تین رہائشی مکانات اور دو دکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ایک اہلکار نے تصدیق کی کہ دونوں متاثرہ عمارتیں کنکریٹ کی تعمیرات تھیں۔" آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن بروقت کوششوں نے اسے مزید ڈھانچوں تک پھیلنے سے روک دیا۔
مقامی لوگوں نے فائر فائٹرز کے ساتھ آگ پر قابو پایا
عینی شاہدین نے حادثہ کی جگہ کے مناظر کو بیان کیا جب مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کے ساتھ تعاون کیا۔ ایک مقامی عینی شاہد نے بتایا کہ "لوگ پانی کی بالٹیاں لے کر بھاگ رہے تھے جب کہ فائر فائٹرز اپنے سامان کے ساتھ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ خوفناک تھا کیونکہ آگ کے شعلے آسمان میں چھو رہے تھے"۔
کوئی جانی نقصان نہیں، املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان
حکام نے نقصانات کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا ہے جب کہ آگ لگنے کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، متاثرہ خاندانوں کو عارضی ریلیف فراہم کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔