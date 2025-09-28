ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام میں جعلی کرنسی رکھنے کے الزام میں دو نابالغ سمیت تین گرفتار
ماگام پولیس نے جعلی ہندوستانی کرنسی نوٹ رکھنے کے الزام میں دو طالب علموں سمیت تین افراد کو گرفتار کرلیا ہے۔
Published : September 28, 2025 at 7:24 PM IST
بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ماگام علاقے میں پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ کی گردش میں ملوث ہونے کے الزام میں دو نوعمر طلباء سمیت تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں علاقے میں مشکوک مالیاتی لین دین کے بارے میں مصدقہ اطلاعات کے بعد معمول کی کارروائی کے دوران کی گئیں۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ملزمان میں بڈگام کے مازہامہ ماگام کا ایک 37 سالہ شخص اور دو طالب علم شامل ہیں، جن کی عمریں 17 سال ہیں اور ان کا بھی تعلق ضلع بڈگام سے ہی ہے۔ آپریشن کے دوران، پولیس نے ایک طالب علم سے 27,500 روپے کے جعلی نوٹ برآمد کیے، جب کہ دوسرے سے 5,500 روپے کی جعلی کرنسی ضبط کی گئی۔ دونوں کے قبضہ سے جملہ 33 ہزار کی جعلی کرنسی ضبط کی گئی۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ جعلی کرنسی کے ماخذ کا پتہ لگانے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے کہ آیا گرفتار افراد کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ نوٹ ان تک کیسے پہنچے اور کیا مزید لوگ گردشی ریاکٹ میں ملوث ہیں۔
دو طالب علموں کی گرفتاری سے مقامی لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ اس ضمن میں پولیس اسٹیشن ماگام میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے، ملزم سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ عہدیداروں نے مزید کہا کہ ضلع میں جعلی کرنسی پھیلانے کے قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔