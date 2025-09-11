ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت ڈوڈہ میں حالات قابو میں

عآپ رکن اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف ڈوڈہ میں احتجاجی مظاہروں کے بعد علاقہ میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔

بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت ڈوڈہ میں حالات قابو میں
بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت ڈوڈہ میں حالات قابو میں (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 2:06 PM IST

جموں (عامر تانترے): بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت لگائی گئی پابندیوں کے درمیان، ڈوڈہ میں حالات قابو میں ہیں اور سیکورٹی فورسز ضلع کے ہر علاقے میں معاملات کو سنبھال رہی ہیں۔

پابندیوں کے باوجود احتجاج کرنے پر تقریباً تین درجن سے زائد مظاہرین کی گرفتاری کے بعد حالات قابو میں ہیں لیکن علاقہ میں فی الحال صرف ہنگامی خدمات کی اجازت دی گئی ہے۔

پورے ضلع میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروس بدستور معطل ہے جبکہ ضلع کے گنڈوہ سب ڈویژن میں موبائل کالنگ نیٹ ورک بھی معطل ہے۔

واضح رہے، ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی معراج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مبینہ طور پر امن عامہ کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور انھیں کٹھوعہ کی ضلع جیل بھیج دیا گیا تھا۔

پیر یعنی گرفتاری والا دن تو پرامن طور پر گزرا لیکن منگل (9 ستمبر) کو عام آدمی پارٹی (AAP) کے سینکڑوں کارکنوں اور ملک کے حامیوں نے ڈوڈہ قصبے میں احتجاج شروع کر دیا۔

سیکڑوں مظاہرین نے بٹوت-کشتواڑ قومی شاہراہ (این ایچ 244) کے ٹھاٹھری سے ڈوڈہ تک کے پریم نگر علاقے میں بھی ہنگامہ برپا کیا جس پر پولیس نے رات کے وقت فائرنگ بھی کی۔ چند عآپ کارکنوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا اور بدھ کی صبح دفعہ 163 کے نفاذ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کے لیے جمع ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن پھر بھی ڈوڈہ شہر میں ایک درجن افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔

SECTION 163 OF BNSS IN DODAAAP MLA MEHRAJ MALIKPSA ACTڈوڈہ کے حالاتDODA SITUATION

