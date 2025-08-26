ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیری نوجوانوں میں صلاحت کی کمی نہیں، صیحح پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت، ڈاکٹر جیتندر سنگھ - DR JITENDRA SINGH

ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آئی یو ایس ٹی کو اعلیٰ درجے کی لیبز قائم کرنے پر مبارکباد دی۔

کشمیری نوجوانوں میں صلاحت کی کمی نہیں، صیحح پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت، ڈاکٹر جیتندر سنگھ
کشمیری نوجوانوں میں صلاحت کی کمی نہیں، صیحح پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت، ڈاکٹر جیتندر سنگھ (Image Source: ETV Bharat)
اونتی پورہ: جموں و کشمیر میں اختراعات اور صنعت کاری کے لیے ایک تاریخی پیشرفت میں مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ڈاکٹر جتیندر سنگھ، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (اے یو ایس ٹی) اونتی پورہ کے نئے تیار کردہ انوویشن کیمپس میں دو جدید ترین سہولیات کا افتتاح کیا۔

ان سہولیات میں انوویشن ٹکنالوجی بزنس انکیوبیٹر شامل ہے، جسے وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے سپانسر کیا گیا ہے، اور سنٹر فار انڈسٹری 4.0 (C4i4) کے تحت آئی فیکٹری، جو کہ بھاری صنعتوں کی وزارت، حکومت ہند کے زیر اہتمام ہے۔ دونوں مراکز کو سٹارٹ اپ کی پرورش، تحقیق کو آگے بڑھانے اور خطے میں ایک مضبوط اختراعی ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے لیے کیٹلسٹ کے طور پر تصور کیا گیا ہے۔

کشمیری نوجوانوں میں صلاحت کی کمی نہیں، صیحح پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت، ڈاکٹر جیتندر سنگھ (Video: ETV Bharat)

اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آئی یو ایس ٹی کو اعلیٰ درجے کی لیبز قائم کرنے اور خود کو جدت کے مرکز کے طور پر پوزیشن دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے یونیورسٹی کے اختراعات اور انٹرپرینیورشپ ایکو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے 5 کروڑ کی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا۔

انہوں نے نوٹ کیا کہ ہندوستان بایو ٹکنالوجی، خلائی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹکنالوجی اور سمندری تحقیق میں عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے، اور طلباء اور محققین پر زور دیا کہ وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر کی بے پناہ کاروباری صلاحیت اور اس میں آئی یو ایس ٹی جیسے اداروں کے کلیدی کردار کے بارے میں بھی امید ظاہر کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بتایا کہ اسلامک یونیورسٹی نے قلیل وقت میں علم وادب کے ساتھ ساتھ صنعت اور اختراعات میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے لیکن ان کو ایک صیحح پلیٹ فارم مہیا کرنا وقت کی ضرورت ہے۔

